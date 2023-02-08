OnePlus представила наушники Buds Pro 2

Большинство пользователей, которые уже перешли на беспроводные наушники, получают тонну удовольствия от технологии активного шумоподавления, потому что эта фишка позволяет не слышать шума окружающего мира. Например, вы можете идти по улице и слушать аудиокнигу, не переживая о том, что проезжающие рядом автомобили будут мешать вам услышать важные детали и всё в таком духе. И наушники OnePlus Buds Pro 2, которые компания только что официально анонсировала, обещают потенциальному покупателю достаточно высокую производительность в данном аспекте, потому что технология активного шумоподавления была в данном случае существенно переработана — теперь пользователь получает несколько уровней ANC и может не слышать шум даже без воспроизведения контента.

На самом деле технология настройки уровней шумоподавления не является чем-то новым, просто в модели OnePlus Buds Pro 2 эту фишку решили улучшить и сделать устройство ещё более привлекательным для потенциального покупателя. Кроме того, пользователь получает поддержку пространственного аудио — это технология, которая при помощи встроенных гироскопов умеет определять положение головы пользователя в пространстве и менять звучание в зависимости от того, куда эта голова наклоняется. Получается эффект, как будто вы попали в кинотеатр и смотрите фильм, поворачивая голову. Учитывая, что наушники OnePlus Buds Pro 2 стоят относительно недорого, это действительно классное решение для поклонников TWS-моделей.