OpenAI создаст своего робота с ИИ на борту

Согласно информации издания The Information, компания OpenAI рассматривает возможность создания собственного человекоподобного робота в обозримом будущем. Эта информация поступила от двух достаточно надёжных источников, знакомых с ситуацией, так что информация более или менее надёжная. Стоит отметить, что ранее та же компания занималась робототехникой через финансовую поддержку стартапов вроде Figure и 1X, плюс инвестировала компанию Physical Intelligence, которая создаёт искусственный интеллект для управления роботами. Но теперь, видимо, ситуация изменилась. На самом деле нщё в 2021 году OpenAI закрыла своё робототехническое подразделение, отказавшись от подобных амбиций, потому что проект оказался слишком сложным, дорогим и неоднозначным в плане монетизации в будущем.

Однако за последние три года в области аппаратного обеспечения и систем искусственного интеллекта произошли значительные прорывы. Это, вероятно, и стало стимулом для пересмотра стратегии. Сейчас OpenAI, судя по всему, планирует вернуться к созданию роботов, но если компания не сделает крупных приобретений уже существующих стартапов, её новому подразделению придётся догонять лидеров на конкурентном рынке, где уже работают молодые перспективные компании с огромным опытом за плечами. С другой стороны, решение OpenAI о возвращении в робототехнику может сигнализировать о её стремлении не только укрепить свои позиции в ИИ, но и выйти на новый уровень взаимодействия между технологиями и физическим миром.