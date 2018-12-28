Организация отопительной системы и выбор необходимого оборудования

При организации отопительной системы важно выбрать качественное оборудование. Все водонагреватели можно разделить на 2 типа:
- накопительный. Это бойлеры, в которых вода находится в нагретом состоянии и готова к использованию;
- проточный. В этих устройствах вода нагревается во время открытия вентиля крана.
Бойлеры предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения (ГВС). Такое устройство широко применяется и в бытовой сфере, и в промышленности. Оно позволяет при меньших расходах на ГВС, чем при централизованной подаче горячей воды, обеспечить комфортное проживание в доме или квартире. Вода в накопительной емкосте нагревается и поддерживается определенная температура на протяжении заданного времени.
Согласно физическим законам, более теплая вода находится вверху емкости, а холодная внизу. По этой причине забор жидкости происходит только с верхней части, не происходит перепадов температуры при использовании бака-аккумулятора для душа, мытья посуды и много другого.
Эти устройства бывают:
- электрические;
- газовые.
Электрические модели дешевле, их проще монтировать. Они экологичны и безопасны. Но для нагрева 150 литров воды вам понадобится около 3 часов. Самым большим недостатком таких устройств является потребление большого количества электроэнергии, а она стоит довольно дорого.
Следует отметить бойлера украинского производства от «Теплобак», которые имеют высокоэффективную теплоизоляцию, способную сохранять тепло в емкости длительное время, что существенно экономит электроэнергию.
Размер конструкции должен соответствовать ежедневным потребностям: для 3 человек обычно достаточно бак в 100 литров. Чем больше мощность устройства, тем больше придется платить за газ или электричество.
По количеству змеевиков греющего контура бойлера подразделяются на такие виды:
- бивалентные. Используется два змеевика. Система дороже, но нагрев жидкости происходит быстрее за счет использования дополнительных источников нагрева;
- моновалентные. Используется один змеевик.
По конструкции изготовления:
- горизонтальные;
- вертикальные.
В качестве материала бака используется нержавеющая сталь или сталь с эмалированным покрытием.
Преимущества использования:
- Более экономный вариант по сравнению с централизованной подачей горячей жидкости.
- Возможность устанавливать несколько точек водозабора.
- Большое количество нагретой воды обеспечивает необходимый комфорт в доме или квартире.
- Жидкость имеет температуру 45-50 градусов по Цельсию.
- Разные емкости бакаков-аккумуляторов дают возможность подобрать самый оптимальный вариант, предоставляющий максимальную экономию. Конструкции бывают от 80 до 1000 литров. Они могут удовлетворить потребности даже в промышленных масштабах.
- Использование бивалетных устройств (2 и больше змеевиков) позволяет применять несколько дополнительных источников нагрева.
- Емкость сделана из экологически чистых материалов.
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