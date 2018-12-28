Организация отопительной системы и выбор необходимого оборудования

При организации отопительной системы важно выбрать качественное оборудование. Все водонагреватели можно разделить на 2 типа:

накопительный. Это бойлеры, в которых вода находится в нагретом состоянии и готова к использованию;

проточный. В этих устройствах вода нагревается во время открытия вентиля крана.

Бойлеры предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения (ГВС). Такое устройство широко применяется и в бытовой сфере, и в промышленности. Оно позволяет при меньших расходах на ГВС, чем при централизованной подаче горячей воды, обеспечить комфортное проживание в доме или квартире. Вода в накопительной емкосте нагревается и поддерживается определенная температура на протяжении заданного времени.

Согласно физическим законам, более теплая вода находится вверху емкости, а холодная внизу. По этой причине забор жидкости происходит только с верхней части, не происходит перепадов температуры при использовании бака-аккумулятора для душа, мытья посуды и много другого.

Эти устройства бывают:

электрические;

газовые.

Электрические модели дешевле, их проще монтировать. Они экологичны и безопасны. Но для нагрева 150 литров воды вам понадобится около 3 часов. Самым большим недостатком таких устройств является потребление большого количества электроэнергии, а она стоит довольно дорого.

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Размер конструкции должен соответствовать ежедневным потребностям: для 3 человек обычно достаточно бак в 100 литров. Чем больше мощность устройства, тем больше придется платить за газ или электричество.

По количеству змеевиков греющего контура бойлера подразделяются на такие виды:

бивалентные. Используется два змеевика. Система дороже, но нагрев жидкости происходит быстрее за счет использования дополнительных источников нагрева;

моновалентные. Используется один змеевик.

По конструкции изготовления:

горизонтальные;

вертикальные.

В качестве материала бака используется нержавеющая сталь или сталь с эмалированным покрытием.

Преимущества использования:

Более экономный вариант по сравнению с централизованной подачей горячей жидкости.

Возможность устанавливать несколько точек водозабора.

Большое количество нагретой воды обеспечивает необходимый комфорт в доме или квартире.

Жидкость имеет температуру 45-50 градусов по Цельсию.

Разные емкости бакаков-аккумуляторов дают возможность подобрать самый оптимальный вариант, предоставляющий максимальную экономию. Конструкции бывают от 80 до 1000 литров. Они могут удовлетворить потребности даже в промышленных масштабах.

Использование бивалетных устройств (2 и больше змеевиков) позволяет применять несколько дополнительных источников нагрева.

Емкость сделана из экологически чистых материалов.

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