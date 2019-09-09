Особенности умной стиральной машины CANDY RAPID’O

Самой умной особенностью стиральной машины Rapid’O является функция “Snap&Wash” («Сфотографируй и стирай»): для выбора программы стирки необходимо сфотографировать бельё перед стиральной машиной, и приложение подскажет, какую программу нужно запустить.

В Candy Rapid’O есть большое количество быстрых программ на рынке (9 в стиральной машине и 7 в сушильной) с увеличенным и приподнятым загрузочным люком и удобным элементом управления Smart Console, позволяющие пользователям легко загружать и разгружать машину.

Rapid’O очень удобно пользоваться и благодаря возможности дистанционного управления. Пользователь с легкостью может управлять машиной с помощью голоса через умную колонку (Google или Amazon), а также через приложение Candy simply-Fi, в котором для пользователя открываются широчайший спектр эксклюзивных дополнительных функций.