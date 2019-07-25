Отличная новинка ThermaCell

Он и предмет декора, и полезное приспособление. Яркость светодиодной лампы можно регулировать, а питают её четыре батарейки формата АА. Если выкрутить интенсивность на максимум, одного заряда хватит на 150 часов, а в экономном режиме — на 200. Так что поставив устройство на веранде загородного дома, вы не только уберете комаров, но и получите дополнительный источник освещения.Комары донимают ещё сильнее, если сидеть на месте — особенно возле стоячих водоёмов типа озёр или прудов, где из-за туч гнуса недолго словить вьетнамский флешбэк. Весит устройство всего на 10 граммов больше предыдущего — 340 против 330. Да и по размерам оно аналогично, зато выглядит красивее и занимает меньше места на столе, поскольку стоит вертикально. Прибор обеспечит защиту на площади в 20 квадратных метров — хватит на небольшую компанию.Включается прибор за счет пьезорозжига, а в качестве репеллента использует аллетрин. Это вещество безопасно для детей от года, не раздражает едким запахом, не вызывает аллергию и не пачкает рук с одеждой. Вместе с тем оно эффективно действует даже под открытым небом, что оценят любители пеших прогулок и дачных вечеринок.О стоимости новинки пока неизвестно.