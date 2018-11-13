Отличная сборка для современных игр #1

2018-11-13, Автор - Ganibal; Продукт - AMD Ryzen 5 1600 BOX; [25]
Каждый современный геймер прекрасно понимает что для комфортной игры требуется не слабое "железо", и стоимость этого "железа" оставляет желать лучшего. Но не стоит отчаиваться, ведь можно собрать отличный игровой ПК не вкладывая много средств. Сегодня хочу поделиться с вами своей сборкой, которую собирал для себя исключительно для развлечений и современных игр таких как Battlefield 1, Battlefield 5, PUBG, Rainbow Six Siege, Escape From Tarkov.

AMD Ryzen 5 1600 BOX

Процессор AMD Ryzen 5 1600 BOX - это отличный выбор процессора для работы в требовательных приложениях. 6 ядер и число потоков, равное 12, дают возможность играть в игры в высоком качестве и с частотой 60 кадров/сек. Свой процессор я разогнал до 4Mhz без напрягов и танцев с бубном. В тестах максимальная температура достигла до 76 градусов. Конечно же, не стану скрывать я сразу же после покупки заменил боксовое охлаждение на охлаждение по мощнее, так как это AMD.

ASUS PRIME B350-PLUS

Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS - это одна из бюджетных материнских плат, которая создана для разгона процессора. Я не долго выбирал, так как бюджет поджимал и я остановился на данной модели. Эта материнская плата подходит под сокет AM4 формата Standard-ATX. Чипсет AMD B350 делает возможным поддержку интерфейса UEFI BIOS, оборудованного утилитой EZ Flash 3, что гарантирует гибкость настройки и управления. ASUS Socket-AM4 PRIME B350-PLUS использует систему управления охлаждением, что позволяет достичь эффективности в процессе охлаждения всего ПК при минимуме шума.

MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad

Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad - эта видеокарта мне понравилась как по внешнему виду, так и по начинке. Данная видеокарта полностью соответствует характеристикам MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G. Что для меня было важное при выборе видеокарты, так это 6Gb памяти, так как на сегодняшний день она является актуальной. Установленная в производительную игровую станцию видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad позволит запускать на максимальных настройках качества любые игры, включая очень ресурсозатратные.

HyperX HX430C15PB3K2/16

Оперативная память HyperX HX430C15PB3K2/16 - это 16-гигабайтный комплект, состоящий из двух 8-гигабайтных модулей. Модель соответствует типу DDR4. Память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K2/16] соответствует таймингам 15-17-17-32. Высота модулей, обусловленная наличием радиаторов, равна 42.2 мм. Напряжение питания памяти – 1.35 В.

Thermaltake TR2 S 700W

Блок питания Thermaltake TR2 S 700W - этот блок питания отличается высокой мощностью, составляющей 700 Вт. Производительность данного устройства, составляет 86%. Здесь имеется активный PFC, а сам прибор прошел сертификацию по стандарту 80 PLUS. Блок питания THERMALTAKE TR2 S TRS-700AH2NK оснащен всеми необходимыми разъемами, предназначенными для подключения питания видеокарты, материнской платы и процессора. Также здесь имеется несколько портов SATA, Peripheral и FDD. Охлаждение прибора обеспечивается благодаря вентилятору, размером 120 мм.

Cooler Master MasterAir MA610P

Кулер для процессора Cooler Master MasterAir MA610P - так как у меня AMD я не стал скупиться на охлаждении и установил данный кулер, который отлично справляется со своей задачей. За равномерное охлаждение отвечает башенная конструкция кулера, а также алюминиевый радиатор и 6 тепловых трубок, надежно отводящих тепло. В комплекте идут два вентилятора размером 120х120 мм, чья скорость вращения регулируется автоматически и варьируется от 600 до 1800 об/мин. MasterAir MA610P отличается низким уровнем шума и наличием RGB подсветки. Термопаста в кулеру идет в комплекте в отдельной емкости.

Palit UVS Series 3D TLC (UVS-SSD) 240GB

Твердотельный накопитель Palit UVS Series 3D TLC (UVS-SSD) 240GB - в качестве хранения данных и записи Windows я установил SSD. Так как SSD по моему мнению это мощь. Максимальные скорости чтения и записи сжатых данных, обеспечиваемые накопителем, составляют 560 и 470 МБ/с соответственно. Эти показатели обеспечиваются связкой из контроллера Phison S3111-S11 и чипов памяти TLC 3D NAND. Накопитель Palit UVS Series [UVS-SSD240] использует для подключения интерфейс SATA III. Модель соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору.

1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX]

1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX] - этот жесткий диск сочетает в себе лучшие наработки компании Western Digital. Гарантированный длительный срок эксплуатации, надежность в использовании, высокая скорость записи и чтения – все это характерно для этой модели. WD Caviar Blue WD10EZEX 1 Тб позволит хранить сотни часов музыки и видео, устанавливать множество приложений и игр, обеспечит быстрый доступ к хранимым данным. Все это - благодаря скорости вращения 7200 оборотов в минуту и технологии NCQ.

AeroCool Aero-500 Window Black Edition

Компьютерный корпус AeroCool Aero-500 Window Black Edition - в качестве корпуса я выбрал эту модель, так как циркуляция воздуха происходит со всех сторон и равномерно. Он не громоздкий, и самое главное, блок питания крепится снизу что способствует меньшему нагреву. Его функциональный типоразмер Midi-Tower дает возможность установки материнской платы формата Standard ATX, microАТХ или Mini-ITX. Быстрая передача данных с флеш-накопителя осуществляется благодаря оптимизированному интерфейсу USB 3.0. Также верхняя панель корпуса содержит два разъема USB 2.0, входы для подключения наушников и микрофона. Поведя итог хочу сказать следующее, я ни разу не пожалел что перешел на AMD Ryzen, он легко справляется с современными играми и поставленными задачами.

Комментарии:
Концепт видео складного Samsung Galaxy F...
Концепт видео складного Samsung Galaxy FОсновываясь на всем что известно об этом телефоне, которое вероятно будет называться Galaxy F, Concept Cr...
Intel представила XMM 8160, первый 5G мо...
Intel представила XMM 8160, первый 5G моIntel представила XMM 8160 - первый модем 5G. Это многомодовый модем, поэтому он поддерживает новейшие те...
Подборка лучших фенов для волос...
Подборка лучших фенов для волосБыть привлекательной и красивой, вот что желает каждая женщина и девушка. Но одним желанием не всегда мож...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый ц...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый цКомпания Samsung уже сегодня выпустит новую версию Galaxy S9 и Galaxy S9 + в цвете Ice Blue, который буде...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bia...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY BiaУмный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользов...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получ...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о некоем смартфоне Asus, который имеет м...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветк...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветкКомпания Samsung выпустила в Китае новую версию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которая от...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC посту...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC постуКомпания Vivo объявила о старте продаж в России своего первого смартфона с поддержкой NFC — Vivo Y95. Сма...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
Обзор Apparition. Вам будет страшно...
Обзор Apparition. Вам будет страшноВ последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из ...
Avast представила новые продукты для защ...
Avast представила новые продукты для защПо заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план,...
Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный...
Предварительный обзор Vivo Y93. ОтличныйВ последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обла...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor