Отличная сборка для современных игр #1

AMD Ryzen 5 1600 BOX

Каждый современный геймер прекрасно понимает что для комфортной игры требуется не слабое "железо", и стоимость этого "железа" оставляет желать лучшего. Но не стоит отчаиваться, ведь можно собрать отличный игровой ПК не вкладывая много средств. Сегодня хочу поделиться с вами своей сборкой, которую собирал для себя исключительно для развлечений и современных игр таких как Battlefield 1, Battlefield 5, PUBG, Rainbow Six Siege, Escape From Tarkov.

ASUS PRIME B350-PLUS

Процессор AMD Ryzen 5 1600 BOX - это отличный выбор процессора для работы в требовательных приложениях. 6 ядер и число потоков, равное 12, дают возможность играть в игры в высоком качестве и с частотой 60 кадров/сек. Свой процессор я разогнал до 4Mhz без напрягов и танцев с бубном. В тестах максимальная температура достигла до 76 градусов. Конечно же, не стану скрывать я сразу же после покупки заменил боксовое охлаждение на охлаждение по мощнее, так как это AMD.

MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad

Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS - это одна из бюджетных материнских плат, которая создана для разгона процессора. Я не долго выбирал, так как бюджет поджимал и я остановился на данной модели. Эта материнская плата подходит под сокет AM4 формата Standard-ATX. Чипсет AMD B350 делает возможным поддержку интерфейса UEFI BIOS, оборудованного утилитой EZ Flash 3, что гарантирует гибкость настройки и управления. ASUS Socket-AM4 PRIME B350-PLUS использует систему управления охлаждением, что позволяет достичь эффективности в процессе охлаждения всего ПК при минимуме шума.

HyperX HX430C15PB3K2/16

Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad - эта видеокарта мне понравилась как по внешнему виду, так и по начинке. Данная видеокарта полностью соответствует характеристикам MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G. Что для меня было важное при выборе видеокарты, так это 6Gb памяти, так как на сегодняшний день она является актуальной. Установленная в производительную игровую станцию видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad позволит запускать на максимальных настройках качества любые игры, включая очень ресурсозатратные.

Thermaltake TR2 S 700W

Оперативная память HyperX HX430C15PB3K2/16 - это 16-гигабайтный комплект, состоящий из двух 8-гигабайтных модулей. Модель соответствует типу DDR4. Память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K2/16] соответствует таймингам 15-17-17-32. Высота модулей, обусловленная наличием радиаторов, равна 42.2 мм. Напряжение питания памяти – 1.35 В.

Cooler Master MasterAir MA610P

Блок питания Thermaltake TR2 S 700W - этот блок питания отличается высокой мощностью, составляющей 700 Вт. Производительность данного устройства, составляет 86%. Здесь имеется активный PFC, а сам прибор прошел сертификацию по стандарту 80 PLUS. Блок питания THERMALTAKE TR2 S TRS-700AH2NK оснащен всеми необходимыми разъемами, предназначенными для подключения питания видеокарты, материнской платы и процессора. Также здесь имеется несколько портов SATA, Peripheral и FDD. Охлаждение прибора обеспечивается благодаря вентилятору, размером 120 мм.

Palit UVS Series 3D TLC (UVS-SSD) 240GB

Кулер для процессора Cooler Master MasterAir MA610P - так как у меня AMD я не стал скупиться на охлаждении и установил данный кулер, который отлично справляется со своей задачей. За равномерное охлаждение отвечает башенная конструкция кулера, а также алюминиевый радиатор и 6 тепловых трубок, надежно отводящих тепло. В комплекте идут два вентилятора размером 120х120 мм, чья скорость вращения регулируется автоматически и варьируется от 600 до 1800 об/мин. MasterAir MA610P отличается низким уровнем шума и наличием RGB подсветки. Термопаста в кулеру идет в комплекте в отдельной емкости.

1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX]

Твердотельный накопитель Palit UVS Series 3D TLC (UVS-SSD) 240GB - в качестве хранения данных и записи Windows я установил SSD. Так как SSD по моему мнению это мощь. Максимальные скорости чтения и записи сжатых данных, обеспечиваемые накопителем, составляют 560 и 470 МБ/с соответственно. Эти показатели обеспечиваются связкой из контроллера Phison S3111-S11 и чипов памяти TLC 3D NAND. Накопитель Palit UVS Series [UVS-SSD240] использует для подключения интерфейс SATA III. Модель соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору.

AeroCool Aero-500 Window Black Edition

1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX] - этот жесткий диск сочетает в себе лучшие наработки компании Western Digital. Гарантированный длительный срок эксплуатации, надежность в использовании, высокая скорость записи и чтения – все это характерно для этой модели. WD Caviar Blue WD10EZEX 1 Тб позволит хранить сотни часов музыки и видео, устанавливать множество приложений и игр, обеспечит быстрый доступ к хранимым данным. Все это - благодаря скорости вращения 7200 оборотов в минуту и технологии NCQ.

Компьютерный корпус AeroCool Aero-500 Window Black Edition - в качестве корпуса я выбрал эту модель, так как циркуляция воздуха происходит со всех сторон и равномерно. Он не громоздкий, и самое главное, блок питания крепится снизу что способствует меньшему нагреву. Его функциональный типоразмер Midi-Tower дает возможность установки материнской платы формата Standard ATX, microАТХ или Mini-ITX. Быстрая передача данных с флеш-накопителя осуществляется благодаря оптимизированному интерфейсу USB 3.0. Также верхняя панель корпуса содержит два разъема USB 2.0, входы для подключения наушников и микрофона. Поведя итог хочу сказать следующее, я ни разу не пожалел что перешел на AMD Ryzen, он легко справляется с современными играми и поставленными задачами.