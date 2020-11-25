Память Crucial Ballistix Max покорила частоту 7000 МГц

Пока AMD Radeon RX 6800 XT бьет рекорды среди видеокарт, оперативная память Crucial Ballistix Max DDR4 4000 установила рекорд среди памяти.

Оверклокер под никнеймом "baby-J" использовал для разгона память Crucial Ballistix Max DDR4 4000 на 16 Гб, в качестве охлаждения, он использовал жидкий азот. Тестовый стенд был построен на базе процессора Ryzen 5 Pro 4650G с материнской платой MSI B550 Unify-X. "baby-J" разогнал оперативную память до частоты 7006,4 МГц с таймингами 22-26-26-46, это 75% прироста от базовой частоты модулей.

Такую частоту мы ожидаем увидеть от памяти DDR5, но пока не стоит ждать ее на рынке до конца следующего года.
Комментарии и отзывы Crucial Ballistix Max
Обзоры:
Новости:
Очередной рекорд разгона памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme

Лаборатория разгона XPG (XOCL) компании ADATA, установила новую планку разгона модулей памяти ADATA XPG S...
Видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT разогнали до частоты 2650 МГц

Видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT уже попали руки тестерам, а значит нас ожидают реальные тесты. По официа...
Память Crucial Ballistix Max покорила частоту 7000 МГц

Пока AMD Radeon RX 6800 XT бьет рекорды среди видеокарт, оперативная память Crucial Ballistix Max DDR4 40...
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LGЛучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5Обзор KIVI 55U710KB. Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Марк Цукерберг предсказывает конец смарт...
Марк Цукерберг предсказывает конец смартМарк Цукерберг дал интервью популярному ютуберу Маркесу Браунли, в котором были затронуты различные пробл...
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смарт...
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартНе так давно стартовали продажи смартфона CUBOT Note 20 Pro, построенного на базе платформы MediaTek Heli...
Представлены игровые легкие мыши SteelSe...
Представлены игровые легкие мыши SteelSeSteelSeries представила игровые мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. Мыши объединяют в себе новейшие технолог...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 Pro...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 ProНедавно была выпущена стабильная версия Android 11 для смартфонов Google Pixel, а сегодня на XDA Develope...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит фронтал...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит фронталПрофильное издание 91mobiles и авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделились подробностями о топовом смар...
Samsung называет пластиковый корпус плюс...
Samsung называет пластиковый корпус плюсПоследние несколько лет производители смартфонов убедили нас в том, что стеклянная задняя панель лучше пл...
Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя задн...
Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя заднSamsung планирует анонсировать еще один смартфон серии M, который будет выпущен как Galaxy M31 Prime. ...
Xiaomi POCO X3 показали на рендерах...
Xiaomi POCO X3 показали на рендерахВ сеть утекли официальные рендеры смартфона Xiaomi POCO X3, который может стать главным конкурентом досту...
Sony анонсировала Xperia 5 II с дисплеем...
Sony анонсировала Xperia 5 II с дисплеем...
Huawei Watch GT2 Porsche Design из титан...
Huawei Watch GT2 Porsche Design из титанНа глобальной конференции Huawei Mate 40 series компания Huawei представила ряд других продуктов, одним и...
Huawei Mate 40 Pro вышел в России...
Huawei Mate 40 Pro вышел в РоссииКомпания Huawei дала старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который являетс...
ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четыр...
ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четырКомпания NVDIA пополнила ассортимент ПК необычной моделью DGX Station A100, которая ориентирована на науч...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor