Память Crucial Ballistix Max покорила частоту 7000 МГц

Пока AMD Radeon RX 6800 XT бьет рекорды среди видеокарт, оперативная память Crucial Ballistix Max DDR4 4000 установила рекорд среди памяти.

Оверклокер под никнеймом "baby-J" использовал для разгона память Crucial Ballistix Max DDR4 4000 на 16 Гб, в качестве охлаждения, он использовал жидкий азот. Тестовый стенд был построен на базе процессора Ryzen 5 Pro 4650G с материнской платой MSI B550 Unify-X. "baby-J" разогнал оперативную память до частоты 7006,4 МГц с таймингами 22-26-26-46, это 75% прироста от базовой частоты модулей.

Такую частоту мы ожидаем увидеть от памяти DDR5, но пока не стоит ждать ее на рынке до конца следующего года.