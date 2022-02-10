Память G.Skill Trident Z5 DDR5 устанавливает новый мировой рекорд

Оверклокеры продолжают бить мировой рекорд частоты памяти DDR5. Недавно, оверклокер "Lupin_No_Musume" установил мировой рекорд скорости для памяти DDR5. Гонконгский оверклокер добился нового результата с памятью G.Skill Trident Z5 DDR5, достигнув скорости 9560 МГц с таймингами CL127-120-120-120-127-2. Тестовый стенд включал материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 APEX с процессором Intel Core i9-12900K, один модуль памяти Trident Z5 от G.Skill (16 ГБ) с номинальной частотой 6000 МГц (CL40) и жидкий азот (LN2) в качестве системы охлаждения.

Такими темпами, мы вскоре можем увидеть, как оверклокеры смогут преодолеть отметку в 10 000 МГц.