Патент Дайсон - воздухоочиститель в виде наушников

Компания Dyson подала патенты на носимый очиститель воздуха в виде пары наушников. Устройство предназначено для того, чтобы человек дышал свежим воздухом находясь в центре города или на производственной территории.

Носимые очистители уже есть, и широко используются в таких стран, как Китай, где загрязнение воздуха становится настолько плохим, что оно может увеличить шансы получить инсульт или рак. Они в основном представлены в виде ожерелий, шарфов или масок. Dyson по-прежнему в основном известен пылесосами, но также расширяет линейку воздухоочистителей, поскольку это прибыльная работа для компании в Азии. Пока что непонятно, как будет выглядеть конечное устройство и когда оно появится.