Pentium Gold G7400T разогнан до 5,8 ГГц

Оверклокеру, известному под ником Hicookie, удалось увеличить частоту процессора Pentium Gold G7400T почти в два раза. Для этого ему потребовалась материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Tachyon и система охлаждения жидким азотом. Для достижения максимального разгона оверклокеру пришлось повышать напряжение до 1,656 В и увеличить частоту шины BCLK материнской платы. Процессор Pentium Gold G7400T имеет базовую частоту 3,1 ГГц, 2 ядра и 35 Вт TDP. В многопоточных тестах Cinebench R23 и Geekbench разогнанный Pentium Gold G7400T набрал 4 477 и 20 107 баллов соответственно.