Первые кадры из «Короля Льва»

2019-04-27, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Кино; [121]
Журнал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из новой версии «Короля льва».

Режиссёр Джон Фавро рассказал, что работа над этим фильмом значительно отличалась от его предыдущей картины, «Книги джунглей».

Анимационный «Король Лев» 1994 года считается одним из лучших мультфильмов студии. Фильм завоевал две премии «Оскар»: за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера, три премии «Золотой глобус» и три премии «Грэмми». Быстро стал одним из самых продаваемых мультфильмов на VHS всех времен и народов.

«Книги джунглей» Фавро стала кассовым хитом, принеся в мировом прокате 966,5 млн долларов.

\ В разработке у студии Disney сейчас находится сразу несколько ремейков анимационной классики. Помимо «Короля Льва», это две картины — «Аладдин» Гая Ричи и «Мулан» Ники Каро. Первый увидит свет уже в этом году.

Российская премьера «Короля Льва» назначена 18 июля 2019 года.


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