Первый тизер сериала Halo

Microsoft опубликовала самый первый проблеск того, что вы можете ожидать от грядущего сериала Halo, премьера которого состоится на Paramount + в начале 2022 года. Военный научно-фантастический сериал, основанный на звездах франшизы Halo, Пабло Шрайбер, Наташа МакЭлхон, Йерин Ха, Чарли Мерфи, Джен Тейлор, Шабана Азми, Боким Вудбайн, Кейт Кеннеди, Наташа Калзак и Бентли Калу.

Сериал Halo был написан и разработан Кайлом Килленом и Стивеном Кейном. Бюджет сериала Halo TV оценивается в 200 миллионов долларов, хотя производство прошло через ряд проблем с момента зачатия и изначально планировалось выпустить еще в 2015 году со Стивеном Спилбергом в качестве продюсера. Позже эта дата была перенесена на 2019 год, когда Руперт Уятт стал продюсером, и снова была перенесена на 2020 год, а затем снова на 2022 год, когда Отто Батерст стал продюсером. Halo будет следовать «эпическому конфликту 26-го века между человечеством и инопланетной угрозой, известной как Ковенант. Halo переплетет глубоко проработанные личные истории с боевыми действиями, приключениями и богатым воображением видения будущего.