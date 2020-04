Первый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от Dyson

Качество воздуха колоссальным образом влияет на наше в здоровье, в особенности если говорить про квартиры, где мы проводим ощутимую часть своей жизни. Специально для этого компания Dyson наконец-то представила для России свой первый увлажнитель-очиститель — Dyson PH01. Мы попали на закрытую презентацию до официального старта, чтобы вкратце вам рассказать о новом устройстве.

Внешний вид

В увлажнителе-очистителе PH01 с визуальной точки зрения компания Dyson приняла рациональное решение, повторив дизайн собственного очистителя HP05, который уже успел пройти проверку временем.

Внизу находится контейнер с водой объемом в 350 мл, который легко снимается. Благодаря грамотной системе управления подачей воды он обеспечивает до 36 часов увлажнения помещения. Для его очистки не требуется приобретать специальное средство за неадекватный прайс, будет достаточно развести раствор из обычной лимонной кислоты.

Под перфорированной решеткой с двух сторон находятся съемные HEPA-фильты, а за ними расположен биостатический испаритель с серебряной нитью.

Еще выше находятся две клавиши под управление, а также яркий дисплей. Он отображает уровни загрязнения, влажности в реальном времени, какие типы газов и частиц удалось обнаружить устройством, а также оставшийся срок службы фильтра.

Циркуляция воздуха осуществляется с помощью верхней части конструкции. Здесь же по краям имеется пара направляющих, обеспечивающие гигиеничное увлажнение воздуха.

Сверху всей конструкции имеется удобная магнитная выемка под миниатюрный пульт ДУ.

Общий вес конструкции составляет 8,29 кг, а габариты равны 155 x 220 x 923 мм.

Система очитски

Слишком сухой или слишком влажный воздух создаёт благоприятные условия для распространения бактерий и вирусов. Увлажнители хорошо себя зарекомендовали как решение этой проблемы. Касательно Dyson PH01, то с технической же точки зрения он является абсолютно новым устройством. В нем впервые была применена система очистки воды лучами ультрафиолета C (UV-C). Она почти мгновенно убивает 99,9% бактерий в воде. В то же время биостатический испаритель с серебряной нитью помогает предотвратить размножение бактерий, обеспечивая по-настоящему гигиеничное увлажнение.

Гигиеничное увлажнение

Уникальный цикл глубокой очистки

Борьба с загрязнением воздуха в помещениях

Ультрафиолет C уничтожает бактерии в воде, повреждая их ДНК так, что они теряют способность размножаться. Этот процесс занимает одну пикосекунду (триллионную долю секунды), но требует интенсивного воздействия лучей. При разработке увлажнителя-очистителя Dyson PH01 инженеры провели масштабные исследования, чтобы рассчитать оптимальную дозу ультрафиолета C для поражения бактерий.Разработчики создали тефлоновую трубку с высокой светоотражающей способностью, что позволяет ультрафиолету C многократно отражаться по всей длине трубки. Когда вода поступает из резервуара и проходит через многократно отражённые лучи, ультрафиолет C почти мгновенно убивает 99,9% бактерий в ней.После обработки вода заполняет трубки испарителя 3D Air-mesh. Серебряные нити, вплетённые в верхнюю и нижнюю части материала Air-mesh, создают уникальную структуру с биостатическими свойствами, которые препятствуют росту бактерий на испарителе. Благодаря своим биостатическим свойствам серебро уже более двух столетий используется в хирургии и при родах, а также при лечении ожогов и обеззараживании воды. Внутри испарителя поток очищенного воздуха гигиенично увлажняется водным паром, который выходит из испарителя и направляется в помещение через аэродинамический профиль Air Amplifier.В разных регионах вода содержит разные примеси, которые могут оставлять на испарителе минеральный осадок, такой как накипь. Для простого и удобного обслуживания устройства компания Dyson разработала цикл глубокой очистки. Эта технология позволяет тщательно очищать все компоненты, подверженные воздействию воды, без долгой и трудоёмкой работы. Когда требуется очистка, загорается кнопка цикла глубокой очистки, а на ЖК-дисплее отображаются инструкции для пользователя.Инженеры компании Dyson работают над технологиями фильтрации более 25 лет. Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 распознаёт уровень загрязнения и влажности, распространяя гигиенично увлажнённый1 очищенный воздух по всей комнате2.

Режимы работы

Режим бриза

Режим направленного воздушного потока

Режим рассеянного воздушного потока

Впервые в климатической технике Dyson инженеры компании Dyson применили технологию Jet Axis Control. С каждой стороны аэродинамического профиля находятся два клапана, которые управляются независимо друг от друга. Это позволяет запускать направленное охлаждение или режим колебаний, а в зимние месяцы — режим рассеянного воздушного потока или новый режим бриза.Многие из нас в жаркий день наслаждаются освежающим ощущением естественного бриза, что принято называть термальной аллестезией. Команда Тима разработала алгоритм, который имитирует естественные воздушные потоки с помощью колеблющихся струй воздуха, чтобы создать в помещении ощущение освежающего бриза.В этом режиме аэродинамический профиль остаётся зафиксированным, создавая мощный фронтальный поток очищенного воздуха. Это освежает и в то же время очищает воздух в помещении летом.Клапаны Jet Axis Control поворачиваются в закрытое положение, аэродинамический профиль открывается, и воздух выпускается из задней части устройства по технологии Air Amplifier. Тем самым увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 очищает и увлажняет воздух, не создавая ощущение прохлады.

Цена

Увлажнитель-очиститель Dyson PH01 уже продается в официальном интернет-магазине Dyson по цене в