Philips Hue обновили ассортимент умных ламп

Компания Philips обновила свой ассортимент интеллектуальных потребительских осветительных приборов, представив как новые, так и обновленные версии интеллектуальных ламп и световых полос.

Флагманские лампы Philips Hue White A21 обеспечивают яркий световой поток до 1600 люмен и предлагает беспроводную регулировку яркости, что очень важно для людей, которые любят настраивать освещение под свое настроение.

В новую версию разноцветного Hue Lightstrip Plus добавили подключение Bluetooth, так что им можно управлять без концентратора Hue. Новая модель также может быть обрезана по желаемому размеру, а дополнительные детали могут быть присоединены позже с помощью прилагаемых разъемов.

Также есть обновленная настольная лампа Hue Bloom, которая должна иметь более насыщенные и яркие цвета. Lightstrip Plus поступит в продажу за $ 80, а лампа Bloom выходит в конце июля за $ 70.