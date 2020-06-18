Philips Hue обновили ассортимент умных ламп

Компания Philips обновила свой ассортимент интеллектуальных потребительских осветительных приборов, представив как новые, так и обновленные версии интеллектуальных ламп и световых полос.

Флагманские лампы Philips Hue White A21 обеспечивают яркий световой поток до 1600 люмен и предлагает беспроводную регулировку яркости, что очень важно для людей, которые любят настраивать освещение под свое настроение.

В новую версию разноцветного Hue Lightstrip Plus добавили подключение Bluetooth, так что им можно управлять без концентратора Hue. Новая модель также может быть обрезана по желаемому размеру, а дополнительные детали могут быть присоединены позже с помощью прилагаемых разъемов.

Также есть обновленная настольная лампа Hue Bloom, которая должна иметь более насыщенные и яркие цвета. Lightstrip Plus поступит в продажу за $ 80, а лампа Bloom выходит в конце июля за $ 70.
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