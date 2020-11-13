Philips Hue получают поддержку Apple Adaptive Lighting

Если вы являетесь обладателем Apple и несколькими лампами Philips Hue, теперь вы можете использовать их с функцией адаптивного освещения. Эта функция автоматически изменяет тон освещения в доме. Свет будет теплее утром переходя в более прохладные тона в середине дня.

Чтобы включить эту функцию, вам нужно войти в приложение «Дом» на iOS и нажать на свет, которым вы хотите управлять. После того как вы откроете панель управления источником света, вы увидите шесть вариантов освещения в нижней части экрана. Это большая победа для Apple, так как Philips имеет огромную установленную базу, учитывая, что ее умные фонари настолько популярны. Это также добавляет к новой платформе большое количество разнообразных световых форм. Будем надеяться, что Apple перенесет на свою домашнюю платформу несколько других крупных брендов умного домашнего освещения, таких как Nanoleaf и Lifx. Пока что единственный другой умный свет, который работает с этой функцией - Eve Light.
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