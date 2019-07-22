Philips оснастил умные лампочки Hue Bluetooth

Philips была одним из первых производителей, которые пошли на тенденцию «умного дома» со своей широкой линейкой продуктов Hue Smart Light.

Умные лампочки Philips Hue получают то, что может стать их самым большим обновлением за всю историю. Теперь они будут поставляться со встроенным Bluetooth, что позволяет настраивать и использовать их, даже если у вас нет концентратора за $ 60, который до сих пор был необходим контролировать их. Основным преимуществом является то, что любой, у кого есть смартфон, сможет прикрутить одну из этих лампочек и управлять ею прямо со своего телефона.

Недостатком использования является то, что Bluetooth имеет гораздо меньший диапазон соединения, чем беспроводная система Zigbee, которую традиционно использовали лампочки и они не будут удаленно подключаться к Интернету. Это означает, что вы сможете управлять ими только тогда, когда ваш телефон находится в зоне действия лампочек или на расстоянии около 30 футов. Если вы забудете выключить свет, вы не сможете зайти в приложение и выключить его снаружи дома.

Цены на Philips Hue с Bluetooth останутся примерно такими же: $ 15 за белую лампочку; $ 25 за лампочку «белого цвета», с помощью которой вы можете контролировать цветовую температуру и $ 50 за полноцветную лампочку.