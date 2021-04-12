Philips представила гладильную систему ProTouch с технологией двойного нагрева

Philips представляет новую гладильную систему с удобной доской для глажения и технологией двойного нагрева.

Гладильная система Philips ProTouch представлена двумя моделями: GC627 и GC628. GC627 доступна в расцветке розовое золото с серыми акцентами на корпусе. GC628 выполнена в глубоком сером цвете и позволяет отпаривать одежду в вертикальном, горизонтальном положении, а также под углом. В модели GC627 также предусмотрено вертикальное отпаривание и наклон доски на 30°.

Гладильная система ProTouch не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. Доска оборудована «дышащим» быстросохнущим покрытием, которое предотвращает образование мокрых пятен на одежде.

Philips ProTouch оснащена технологией двойного нагрева, пар мгновенно проникает в структуру ткани и позволяет разгладить складки даже на самых плотных материалах. В устройстве предусмотрена самоочистка от накипи, что обеспечивает долгий срок службы прибора.

Особая форма подошвы отпаривателя Philips ProTouch разработана для самых разных задач: разглаживание воротничков, вещей сложного кроя, ткани между пуговицами. Керамическая подошва с технологией OptimalTEMP сведет к нулю риск прожечь любимые вещи из деликатных тканей: тонкий кашемировый свитер, шелковую юбку или платье из бархата.

Гладильная система автоматически переходит в режим ожидания через несколько минут после прекращения использования. Материал, из которого изготовлен шланг подачи пара подходит для использования с высокими температурами и абсолютно безопасен для здоровья.

Дополнительную защиту обеспечит отпаривание горячим паром, который, согласно исследованиям, не только убивает 99,9% бактерий, но и придает свежесть одежде, и она дольше остается в отличном состоянии без химчистки.

Новые модели гладильной системы Philips уже в продаже. Рекомендованные розничные цены для моделей GC627 и GC628 составляют 32 990 и 36 990 рублей соответственно.