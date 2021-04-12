Philips представила гладильную систему ProTouch с технологией двойного нагрева

Philips представляет новую гладильную систему с удобной доской для глажения и технологией двойного нагрева.

Гладильная система Philips ProTouch представлена двумя моделями: GC627 и GC628. GC627 доступна в расцветке розовое золото с серыми акцентами на корпусе. GC628 выполнена в глубоком сером цвете и позволяет отпаривать одежду в вертикальном, горизонтальном положении, а также под углом. В модели GC627 также предусмотрено вертикальное отпаривание и наклон доски на 30°.

Гладильная система ProTouch не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. Доска оборудована «дышащим» быстросохнущим покрытием, которое предотвращает образование мокрых пятен на одежде.

Philips ProTouch оснащена технологией двойного нагрева, пар мгновенно проникает в структуру ткани и позволяет разгладить складки даже на самых плотных материалах. В устройстве предусмотрена самоочистка от накипи, что обеспечивает долгий срок службы прибора.

Особая форма подошвы отпаривателя Philips ProTouch разработана для самых разных задач: разглаживание воротничков, вещей сложного кроя, ткани между пуговицами. Керамическая подошва с технологией OptimalTEMP сведет к нулю риск прожечь любимые вещи из деликатных тканей: тонкий кашемировый свитер, шелковую юбку или платье из бархата.

Гладильная система автоматически переходит в режим ожидания через несколько минут после прекращения использования. Материал, из которого изготовлен шланг подачи пара подходит для использования с высокими температурами и абсолютно безопасен для здоровья.

Дополнительную защиту обеспечит отпаривание горячим паром, который, согласно исследованиям, не только убивает 99,9% бактерий, но и придает свежесть одежде, и она дольше остается в отличном состоянии без химчистки.

Новые модели гладильной системы Philips уже в продаже. Рекомендованные розничные цены для моделей GC627 и GC628 составляют 32 990 и 36 990 рублей соответственно.
Комментарии и отзывы Philips ProTouch
Новости:
Philips представила гладильную систему ProTouch с технологией двойного нагрева

Philips представляет новую гладильную систему с удобной доской для глажения и технологией двойного нагрев...
Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE

Генератор необходим для электроснабжения загородного дома, для подключения бытовых приборов на даче во вр...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Продажи Samsung Galaxy S21 в США в два р...
Продажи Samsung Galaxy S21 в США в два рСерии Samsung Galaxy S21 смартфон видел сильные первоначальные продажи в США и превзошел своего предшеств...
Объявлена дата выхода камерофона Vivo X6...
Объявлена дата выхода камерофона Vivo X6Сетевые источники сообщили о том, что топовый камерофон Vivo X60 Pro+ будет официально представлен уже 21...
Corsair выпустила мышку Katar Pro XT и к...
Corsair выпустила мышку Katar Pro XT и кCorsair выпустила мышку Katar Pro XT и коврик для мыши MM700 RGB с подсветкой. ...
Смартфон VIVO S9 представят 6 марта...
Смартфон VIVO S9 представят 6 мартаVIVO объявила дату официальной презентации смартфона VIVO S9, она состоится 6 марта. Смартфон будет выпущ...
POCO F3 готовится к глобальному релизу...
POCO F3 готовится к глобальному релизуНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания POCO планирует отпр...
Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGB...
Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGBКомпания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MX670 RGB формата Mid Tower, которая ...
Mi Band 6 выйдет 29 марта...
Mi Band 6 выйдет 29 мартаКитайская компания подтвердила, что запуск нового фитнес-трекера состоится 29 марта, в тот же день, когда...
Смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G получил ...
Смартфон Realme Narzo 30 Pro 5G получил Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 30 Pro 5G, которая получила поддержку моби...
Alphacool представила водоблок Eisblock ...
Alphacool представила водоблок Eisblock Alphacool представила новый водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-A для видеокарт линейки AMD Big Navi, а и...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вен...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные венБольшинство продаваемых корпусов для получения хороших результатов по уровню быстродействия и низких рабо...
Xiaomi Mi 10 Ultra 5G продают за 749 дол...
Xiaomi Mi 10 Ultra 5G продают за 749 долGiztop предлагает фантастическую акцию на смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra 5G — флагман, который обычно продае...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931Пароочиститель – это устройство, легко очищающее поверхности и ткани при помощи горячего пара. Производит...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor