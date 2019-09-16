Pioneer выпускает новые топ-модели AV-ресиверов

В линейке AV-ресиверов Pioneer представлены две новые топ-модели. SC-LX904 имеет 11 каналов, а SC-LX704 - 9 каналов. Оба построены на усилителе Direct Energy HD, который использует два усилителя класса d и два ЦАП ESS.

Обе модели практически идентичны, кроме количества каналов и мощности. При 6 Ом и 1%, LX904 предлагает 215 Вт на канал, а LX704 - до 205 Вт. Интегрированы два ЦАП ESS9026, которые работают до 384 кГц и 32-битные. Кроме того, Pioneer использует технику MCACC с микрофоном для настройки звука в соответствии с акустикой помещения. По словам компании, это также будет хорошо работать с высотными динамиками, такими как Dolby Atmos и DTS: X.

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Поддерживается hdr10, hlg и Dolby Vision. Оба имеют 7x HDMI-вход и 3x HDMI-выход, эти порты поддерживают HDCP 2.3 и 4k / 60Гц с HDR. Также возможно увеличить изображения Full HD до 4k. Chromecast является встроенным, а также Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, они могут работать с Alexa и Google Assistant и предлагать AirPlay 2.SC-LX904 составляет 2699 евро, а стоимость LX704 - 1799 евро. Они будут доступны в серебристом и черном цветах.