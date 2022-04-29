Pixy — новый мини-дрон для селфи

Snap, материнская компания Snapchat, представила новое устройство Pixy, представляющее собой мини-дрон для селфи, предназначенный для использования с Snapchat.

Все, что вам нужно, чтобы запечатлеть момент с новой точки зрения, находится прямо у вас на ладони. Простым нажатием кнопки, Pixy летает по четырем заданным траекториям полета. Он может плавать, вращаться и следовать за вами, куда бы вы ни шли, без контроллера или каких-либо настроек. Pixy определяет свою посадочную площадку в вашей руке, мягко приземляясь в конце полета. Видео с полетов передаются по беспроводной сети и сохраняются в Snapchat Memories. Оттуда используйте инструменты редактирования Snapchat, Объективы и Звуки, чтобы настроить то, что вы снимаете. С помощью нескольких нажатий вы можете автоматически кадрировать в портрет и применять быстрые интеллектуальные правки, такие как Hyperspeed, Bounce, Orbit 3D и Jump Cut. Pixy будет продаваться по цене 229,99 долларов, устройство доступно в США и Франции.