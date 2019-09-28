Пять главных достопримечательностей Тель-Авива

Не знаете, куда поехать отдохнуть это холодной и дождливой осенью? По мнению специалистов, одним из самых интересных курортов этой осени является Тель-Авив.

Это город, в котором переплетаются старинные традиции и современная культура, древние здания и торговые центры, уютные кафе для своих и дорогие рестораны. Все это делает Тель-Авив одним из самых популярных городов-курортов на средиземноморском побережье. Кстати, снять квартиру в Тель Авиве зачастую гораздо выгоднее, чем заселяться в отеле. А помогут в этом специальные сервисы. Ну а разобравшись с жильем, можно смело переходить к просмотру достопримечательностей.

Старый город Яффо

Это один из самых древних городов мира, первые поселения которого появились на свет в XVII-XVI веках до нашей эры. В античные времена Яффо процветал, пока не был разрушен во время Иудейской войны. При императоре Веспасиане город был восстановлен, а в эпоху Крестовых походов он превратился в стратегически важный порт. В 1268 году Яффо разрушил султан Бейбарса I, и еще четыре века он пролежал в руинах. Ну а в середине прошлого века Яффо объединили с Тель-Авивом.

Центр Азриэли

Центр представляет собой комплекс из трех разных небоскребов: треугольной башни высотой 169 метров, круглой башни высотой 187 метров и квадратной башни высотой 154 метра. Масштабное сооружение, на возведение которого ушло 11 лет, принадлежит предпринимателю Д. Азриэли. На 49 этаже круглой башни (высота 182 метра) имеется смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Тель-Авив.

Неве-Цедек

Именно в этом районе в позапрошлом веке появилось первое за пределами Яффо еврейское поселение. Землю для строительства выкупили у мусульман. Со временем в Неве-Цедек начали приезжать эмигранты из центральной Европы. Новоприбывшие строили свои дома, а потому здешние улицы похожи на кварталы Кракова, Мюнхена и Праги разом.

Белый город

Так называют несколько районов в центре города. Большая часть домов строилась в 1920-1950 годах, когда был популярен послевоенный стиль «баухаус». Он отличается белой окраской, функциональностью, удобством и минимализмом. Неудивительно, что Белый город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства.

Старый порт Тель-Авива

Этот порт функционировал с 1938 по 1965 гг, а после закрытия гавань довольно долго оставалась заброшенной. Наконец в 1990-х годах её догадались превратить в туристическую зону. Сейчас туристы смогут найти здесь рестораны, магазины и центры для развлечений, а один раз в неделю на территории гавани открывается антикварный рынок.