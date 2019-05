Playdate — современное воплощение GameBoy

Компания Panic, которая в 2016 году издала игру Firewatch, анонсировала необычную портативную консоль Playdate.

С виду консоль напоминает китайский клон Game Boy, но разработчики планируют выпускать для нее собственные игры. Playdate получила черно-белый экран на 2.7 дюйма с разрешением 400×420 пикселей и без подсветки. Управлять игровыми процессом геймеры будут с помощью стандартной крестовины, кнопок, А и B, а также заводной рукояткой, как в шарманке. Последняя будет использоваться для эксклюзивных игр, но не всех.

Создатели Playdate планируют выпускать игры «сезонными пачками», а первую подборку из 12 проектов геймеры получат на старте — по одной каждую неделю. Panic не объявила список игр, но рассказала, что дело не ограничиться аркадами, и консоль получит как классические, так и экспериментальные игры.

Над играми для консоли работают Кэита Такахаси (Katamari Damacy, Noby Noby Boy), Беннетт Фодди (QWOP, Getting Over It with Bennett Foddy), Зак Гейдж (SpellTower) и Шон Инман (The Last Rocket).

Продажи Playdate начнутся в 2020 году с ценником в $149. Panic пока не открыла предзаказы, но желающие могут подписаться на рассылку новостей о консоли.