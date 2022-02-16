По популярному мультфильму Baby Shark снимут фильм

Кинокомпания Paramount объявила, что «Baby Shark» — невероятно запоминающаяся вирусная детской песня, которая также является самым просматриваемым видео на YouTube в истории — получит полнометражный фильм, который выйдет в 2023 году. Технически фильм не будет первым набегом Baby Shark на кинематографический формат: часовой Pinkfong и Space Adventure Baby Shark имел ограниченный тираж, хотя это был в основном выпуск Netflix, по крайней мере, в США. Но грядущий фильм, похоже, представляет собой более традиционный полномасштабный театральный релиз, что является впечатляющим скачком для 2-минутного 16-секундного видео на YouTube. Практически нет подробностей о том, что повлечет за собой фильм «Маленькая акула» (который должен быть создан совместно Nickelodeon Animation и Pinkfong Company). Предположительно, в нем будут песни, которые почти наверняка застрянут в вашей (или вашего ребенка) голове навечно.

Оригинальное видео «Baby Shark» стало первым видео на YouTube, которое преодолело отметку в 10 миллиардов просмотров в прошлом месяце, и оно уже получило дополнительное телешоу (Baby Shark’s Big Show) в дополнение к недавно анонсированному фильму. Новость о фильме «Малыш акулы» входит в огромное количество анонсов Paramount Plus, включая второй сезон грядущего сериала Halo и сериал «Наклз» под руководством Идриса Эльбы, основанный на фильмах «Ежик Соник». Видимо, решились максимально выжать из данного мультфильма для детской аудитории.