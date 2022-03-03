По словам продюсера, скоро может быть анонсирован фильм Gears of War

По словам продюсера Дилана Кларка, скоро может появиться подробная информация о грядущем фильме Gears of War. О фильме Gears of War было объявлено пять с половиной лет назад во время прямой трансляции Gears of War 4. Род Фергюссон, который в то время был главой The Coalition (сейчас он работает в Blizzard, возглавляя франшизу Diablo), сообщил, что фильм будет продюсировать Скотт Стубер (известный своей работой над морской бой и 47 ронинов) и Дилана Кларка («Восстание планеты обезьян», «Рассвет планеты обезьян», «Война за планету обезьян», «Обливион») от имени Universal Studios. Возможно, объявление, которое выпустил Дилан Кларк, как-то связано с кастингом. С тех пор, как стало известно об адаптации, фанаты кричали о том, чтоб Дэйв Батиста сыграл Маркуса Феникса. Еще одна кинозвезда, которую фанаты хотели бы увидеть в фильме Gears of War — это Дуэйн «Скала» Джонсон.

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