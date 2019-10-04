Почему инфракрасный теплый пол считают лучшим источником тепла в доме

Все привыкли, что солнце светит, и дарит нам своё тепло сверху, находясь высоко над головами. А как вам вариант, когда своё, персональное, солнышко находится у вас дома, да ещё и внизу — в буквальном смысле слова под ногами? Думаете, такого не может быть? Может, и иметь такой полезный и приятный источник тепла доступно каждому желающему. Инфракрасные тёплые полы — отличное решение для организации дополнительного обогрева или основного отопления.

В основе системы — инфракрасная плёнка. Кто-то скажет, что она не похожа на солнце. Ну, внешне может быть и нет, зато принцип обогрева у неё такой же, как у нашего небесного светила. Инфракрасное излучение, передаваемое от плёнки напольному покрытию, а затем и распространяясь по помещению, действует подобно солнечным лучам. Не только согревает, даря комфортное и приятное тепло, но и приносит пользу организму. Так что при внешней несхожести можно смело утверждать, что ИК обогрев позволяет установить миниатюрный источник солнечной энергии под покрытие пола. Давайте побольше узнаем о преимуществах таких систем.

Преимущества инфракрасного обогрева

Помимо невероятного комфорта, который ощущают люди под действием инфракрасного излучения и пользы для организма, у такого способа обогрева немало других достоинств. Попробуем выделить основные из них:

Тепло распространяется практически мгновенно — не нужно времени для предварительного разогрева системы. Включил — и сразу почувствовал согревающее воздействие, в отличие от альтернативных решений.

Равномерность обогрева — отсутствуют холодные участки, как, к примеру, при укладке греющих кабелей.

Простой монтаж — не нужны «грязные» работы, обустройство стяжки. Установка доступна даже непрофессионалу. При этом после установки обогрев сразу готов к работе — не нужно ждать почти месяц, пока затвердеет раствор в случае монтажа кабелей в стяжку.

Маленькая толщина — всего около 0,4 мм, уровень пола практически не изменяется.

Систему можно использовать повторно — её легко демонтировать, а затем перенести в другое помещение.

Универсальность использования. ИК тёплый пол совместим с практически всеми покрытиями пола, его можно уложить под ковролин, линолеум, паркет, ламинат, ковёр, керамогранит, кафель.

Что стоит учесть?

Нюансов всего три — укладывать ИК плёнку нужно на идеально ровную поверхность, над местами монтажа обогрева нежелательно ставить массивную мебель и предметы декора, а также её не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью.