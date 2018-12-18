Подборка лучших автомобильных GPS навигаторов

2018-12-18, Автор - Ganibal; Продукт - NAVITEL C500; [93]
Как часто вы терялись на дорогах в чужом городе? Признайтесь, что всегда вы прибегали к помощи GPS навигаторов. Ведь сейчас, в современном мире, в котором ежедневно появляются новые пути и маршруты, без GPS навигатора ни как не обойтись. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших автомобильных GPS навигаторов.

NAVITEL C500

Навигатор NAVITEL C500 - надежный навигатор с сенсорным 5-дюймовым экраном и предустановленной картой России. Устройство комплектуется удобным креплением на лобовое стекло и автомобильным зарядным устройством. Навигатор быстро устанавливает связь со спутниками GPS и стабильно поддерживает ее во время поездки. Для работы устройства не требуется соединения с Интернетом, что помогает существенно сэкономить расходы на мобильный трафик. Автонавигатор NAVITEL C500 работает на базе стабильной операционной системы Windows CE. На устройстве предустановленна программа Навител Навигатор, которая быстро осуществляет поиск нужного объекта в базе адресов. Пользователям доступны и другие виды поиска: по координатам, ближайшим и «любимым» местам, непосредственно на карте. В большинстве случаев, на построение маршрута уходят доли секунды. Навител Навигатор предлагает пользователю три альтернативных маршрута для выбора оптимального пути.

LEXAND SA5 HD+

Навигатор LEXAND SA5 HD+ - это устройство, созданное для облегчения жизни автомобилистов и путешественников. Оснащенный программным обеспечением Navitel Навигатор 8.7 с расширенным картографическим пакетом, поможет Вам всегда получать только актуальную и детализированную информацию о Вашем местонахождении и без проблем добраться до места назначения. Голосовое оповещение предназначено для того, чтобы водитель был сконцентрирован только на дороге. Устройство имеет цветной пятидюймовый сенсорный LCD-дисплей с разрешением 800х480 пикселей. Навигатор обеспечен встроенным 64-канальным GPS-приемником. Работающий на базе операционной системы Windows CE net 6.0 Core Version. Быструю работу устройства обеспечивает процессор Mstar MSB2531, имеющий частоту 800 МГц. А наличие собственной памяти 4 ГБ, а также возможность установить флеш-накопитель microSD до 32 ГБ, дают возможность помимо навигационных карт, наполнить своё устройство медиафайлами. Аккумулятор, с емкостью 1100 мА/ч позволяет навигатору работать до 2 часов автономного режима.

Prestigio GeoVision 5059 Progorod

Навигатор Prestigio GeoVision 5059 Progorod - Данная модель уже располагает предустановленными картами, поэтому вы сможете воспользоваться навигатором сразу же. Вся работа Prestigio GeoVision 5059 Progorod строится на функционировании процессора MStar MSB2531A Cortex A7. Именно благодаря ему навигатор не подтормаживает и не подвисает в процессе эксплуатации. Устройство располагает 4 ГБ встроенной памяти, поэтому вы сможете закачать в него карты различных городов и местностей. Функционирует представленная техника на операционной системе Windows CE. Вся необходимая водителю информация отображается на 5-дюймовом экране.

Garmin Drive 61 RUS LMT

Навигатор Garmin Drive 61 RUS LMT - оставайтесь на связи во время поездок в автомобиле с навигатором Garmin DriveSmart, включающим интеллектуальные функции, предупреждения для водителей и удобные навигационные инструкции. Кроме того, устройство предлагает звонки в режиме hands-free и актуальную информацию о трафике. Garmin берет на себя заботу о будущем. Просто смотрите вперед и управляйте машиной.

Prology iMap-5200

Навигатор Prology iMap-5200 - практичный и простой в управлении навигационный прибор. Навигатор имеет 5-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 480x272. В качестве навигационного программного обеспечения установлена популярнейшая программа Навител Навигатор, которая имеет великолепную детализацию как на загородных дорогах, так и в пределах населенных пунктов. Prology iMap-5200 может быть полезным Вам не только в пути, но и во время отдыха: навигатор имеет возможность просмотра фотографий и воспроизведения видеофайлов и музыки. Питание навигатора осуществляется от 12-вольтового разъема прикуривателя. Навигатор может работать и автономно: встроенная батарея может обеспечить до 2 часов работы без подключения к сети.

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