Подборка лучших мультиварок

2018-11-05, Автор - Ganibal; Продукт - Polaris PMC 0516ADG; [25]
Быстро, вкусно и полезно - вот что желает каждый для себя. Нет ни одно человека который не слышал о функциях мультиварки. Она всегда выручает во время приготовления, так как она готовит за вас. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших мультиварок.

Polaris PMC 0516ADG

Мультиварка Polaris PMC 0516ADG - стильный дизайн под красное дерево и удобное интуитивно-понятное меню пикантно сочетаются с тактовыми переключателями в функционале мультиварки Polaris PMC 0516ADG, отвечающем за ваш комфорт. Помимо функционала, разработанного для комфорта, в данной модели предусмотрен функционал, отвечающий за практичность прибора. Это, например, тринадцать автоматических программ, предустановленных в памяти мультиварки. Также в PMC 0516ADG имеется режим «Мультиповар», позволяющий менять настройки этих программ.

UNIT USP-1150D

Мультиварка UNIT USP-1150D - электрическая мультиварка Unit USP-1150D с возможностью перемешивания продуктов в процессе приготовления. LED-дисплей. 12 автоматических программ приготовления (Рис, Пароварка, Томление, Суп, Жарка, Каша, Бобовые, Тушение, Выпечка, Мясо, Ризотто, Паста). Отложенный старт до 24 часов. Поддержание тепла до 24 часов. 8 степеней защиты. Керамическое антипригарное покрытие чаши. Мультиварка станет незаменимым помощником на вашей кухне.

Polaris PMC 0556D

Мультиварка Polaris PMC 0556D -эта мультиварка черного цвета – мощное функциональное устройство интересного дизайна. Из 20 программ готовки выбирайте подходящую и будьте уверены в хорошем результате. Можете использовать прибор как пароварку или фритюрницу, выбирая при желании вручную время приготовления. В комплекте с Polaris PMC 0556D идет книга рецептов, так что, приобретая устройство, Вы сможете разнообразить свой рацион. Мультиварка способна поддерживать температуру приготовленного блюда 24 часа. 5-литровой чаши с керамическим антипригарным покрытием хватит на приготовление блюда на небольшую семью.

ENDEVER VITA 98

Скороварка/мультиварка ENDEVER VITA 98 - эта мультиварка с легкостью заменит обычную бытовую плиту с кучей кастрюль и сковородок. Представленная модель обладает оригинальной черно-фиолетовой расцветкой, благодаря которой она станет стильным украшением любой кухни независимо от преобладающего в ней интерьера. Производители оборудовали устройство довольно вместительной чашей, имеющей объем 6 л. Максимальная мощность энергопотребления достигает 1000 Вт, поэтому данная техника без проблем справляется с готовкой на высоких температурах. Всего в устройстве предусмотрено 12 программ, поэтому в нем вы сможете приготовить блюда любой кухни и эпохи.

REDMOND RMC-M29

Мультиварка REDMOND RMC-M29 - разнообразьте свой рацион вкусными и полезными блюдами, приготовленными с помощью мультиварки Redmond RMC-M29 серебристого цвета. Пятилитровой чаши с антипригарных покрытием достаточно, чтобы приготовить еду на семью из нескольких человек. А, учитывая наличие 10 автоматических программ, в выборе блюда вы будете ограничены лишь своей фантазией, тем более, что в комплекте с мультиваркой идет книга рецептов. Вы можете делать сыр и творог, варить супы, тушить и жарить, делать вкусные и полезные домашний йогурт или выпечку, для которой тут же можно расстаивать тесто. Для тех, кто придерживается принципов правильного питания, есть возможность готовить на пару. Функция мультиповар позволит самостоятельно выбирать режимы и температуры в диапазоне от 35 до 170 °С, ориентируясь лишь на свои предпочтения.

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