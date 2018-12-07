Подборка лучших накопительных водонагревателей

Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0

В городе или находясь за городом, потребность в горячей воде всегда будет актуальной. К счастью нас выручают водонагреватели которые как термос сохраняют горячую воду внутри себя даже во время отсутствия электричества. Поэтому мы подготовили для вас подборку среди лучших накопительных водонагревателей.

Electrolux EWH 50 Formax DL

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 - это электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали и USB-разъемом для возможности управления прибором по сети Wi-Fi. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.

Thermex Champion Silverheat ESS 50 V

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL - электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака в прямоугольном дизайне. Одним из главных преимуществ данной модели является функция Multy memmory, которая позволяет программировать до трех индивидуальных температур нагрева. Система «СУХИХ» независимых ТЭНов – «X-HEAT» - это два независимых «сухих» нагревательных элемента, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах.

Gorenje OTG 50 SLSIMB6/SLSIMBB6

Накопительный водонагреватель Thermex Champion Silverheat ESS 50 V - этот водонагреватель представляет собой водонагреватель нового поколения, изготовленный из высокопрочных качественных материалов и оснащенный современным управлением. Данное устройство оборудовано долговечным и безопасным баком для воды, объемы которого позволяют комфортно использовать водонагреватель в квартирах и небольших индивидуальных домах.

Ballu BWH/S 50 Smart WiFi

Накопительный водонагреватель Gorenje OTG 50 SLSIMB6/SLSIMBB6 - данный водонагреватель имеет оригинальную закругленную форму и компактные размеры. Бак из высококачественной покрытой эмалью стали имеет емкость 50 л. Погружной ТЭН обеспечивает ее нагрев за 115 минут. Для защиты от образования накипи и коррозии использован магниевый анод. Поворотный регулятор поможет настроить все параметры работы водонагревателя: отрегулировать температуру и выбрать режим. Комфортной эксплуатации прибора способствуют яркие индикаторы включения и нагрева. При проектировании модели применены современные технологии и материалы высочайшего качества. Обеспечена полная электробезопасность при эксплуатации.

Накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Smart WiFi - этот водонагреватель имеет электронное управление, регулировка температуры нагрева воды осуществляется в диапазоне от 30 до 75°С с точностью до 1°С. Водонагреватель имеет специальный USB-разъем для подключения модуля Wi-Fi, который позволяет управлять работой прибора из любой точки мира через мобильное приложение Ballu.