Подборка лучших подарков 2019 для геймера

Конкурс для читателей

1 место - Deepcool Gammaxx GT http://www.deepcool.com/ru/product/cpucooler/2017-07/275_6782.shtml

2 место - Deepcool MF120 http://www.gamerstorm.com/ru/product/CASEFAN/2018-02/1352_7735.shtml

3 место - Deepcool RF120 http://www.deepcool.com/ru/product/dcoolingaccessory/2017-08/278_6845.shtml

1. Оставить свое мнение о девайсах в подборке. С порядковым номером (1, 2, 3, 4...).

2. Поделиться записью о конкурсе Вконтакте - https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8151

На носу новый год, а вы уже решили чем побаловать своего геймера? Каждый геймер любит получать современные, красивые и качественные подарки связанные с их тематикой. Будь то это комплектующие или аксессуары для их ПК, они всегда будут довольны и признательны. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших подарков для геймера.Призы:Для участия:Призы отправляются только по территории России, в аккаунте Вконтакте обязательно должен быть указан город. Выбираются только открытые профили. Выбор пройдет 19 декабря в 12:00 в прямом эфире на Youtube.

HyperX Fury RGB

Основными преимуществами между обычными твердотельными носителями являются:

Эффектная управляемая RGB подсветка (75 световых RGB-элементов) создает яркий образ мощной игровой системы;

Возможность изменять параметры подсветки и регулировать цветовую палитру при помощи фирменного программного обеспечения материнской платы;

Гирляндное подключение - возможность синхронизировать RGB-эффекты с другими компонентами системы;

Корпус SSD Fury RGB полностью металлический;

Производительность HyperX Fury RGB до 10 раз быстрее жесткого диска;

Передовая технология памяти 3D NAND повышает надежность и эффективность работы и обеспечивает хорошую скорость чтения 240–960 ГБ и записи— до 550/480 МБ/с;

Агрессивный дизайн накопителей FURY RGB выделит вашу систему на фоне громоздких квадратных компьютеров.

HyperX Alloy FPS RGB Black USB

Твердотельный накопитель HyperX Fury RGB - это твердотельный SSD накопитель работающий на базе контроллера Marvell 88SS1074 и 3D TLC памяти, выпускается в стандартном форм-факторе 2.5 и имеет интерфейс SATA III. Диск обеспечивает высокие скорости чтения и записи, что существенно сократит время загрузки системы и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками. В накопителе сочетается высокая производительность и низкое энергопотребление.

Основными преимуществами этой клавиатуры являются:

Первая клавиатура с механическими переключателями Kailh Silver Speed;

Клавиши с RGB-подсветкой и яркими световыми эффектами. Семь световых эффектов и пять уровней яркости;

Расширенные возможности настройки с помощью ПО HyperX NGenuity - Настройка игрового режима (отключение клавиши Windows), создание макросов и настройка подсветки отдельных клавиш;

Встроенная память для 3 профилей;

Компактность и сверхпортативный дизайн со съемным кабелем;

Долговечная цельная стальная рама;

Удобный USB-порт зарядки.

HyperX Pulsefire Core Black USB

Клавиатура HyperX Alloy FPS RGB Black USB - эта клавиатура была создана специально для поклонников компьютерных игр. При ее разработке особенное внимание уделялось конструктивным особенностям и комфортности дальнейшего использования. HyperX Alloy FPS Mechanical имеет 104 клавиши и относится к полноразмерному типу. Клавиатура механическая что является преимуществом для многих покупателей.

Основными преимуществами данной мыши являются:

Надежная оптическая мышь игрового класса с настраиваемой RGB-подсветкой;

Оптический датчик Pixart 3327 поддерживает разрешение на уровне 6200 точек на дюйм;

Плавный и чуткий трекинг мыши обеспечивает высокую точность наведения;

Чувствительные переключатели рассчитаны на 20 млн нажатий - обеспечивают четкий тактильный отклик;

Регулируемая RGB-подсветка;

Совместимость с ПО HyperX NGenuity – позволяет регулировать подсветку, настраивать разрешения и макросы для 7 программируемых кнопок и сохранять все это во встроенной памяти;

Улучшенная эргономика – рельефные боковые поверхности для удобного хвата;

Большие скользящие плоскости для плавного, контролируемого перемещения по поверхности.

AeroCool KCAS PLUS 650M 650W

Мышь HyperX Pulsefire Core Black USB - эта мышь в черном корпусе, адаптированная под хват правой руки, станет удачным выбором для геймера-профи или киберспортсмена, нацеленного на победу в онлайн-сражениях. Она получила светодиодный оптический датчик Pixart 3389, поддерживающий работу с уровнем чувствительности 100-16000 dpi.

Основным преимуществом между другими блоками питания того же сегмента являются:

Сертификат 80plus bronze, подтвержденное КПД свыше 85%;

Встроенный преобразователь постоянного тока;

Бесшумный вентилятор диаметром 14 см в черном корпусе с оптимизированной системой регулировки скоростей в зависимости от температуры;

Вентилятор работает на минимальной скорости (менее 800 об/мин) до достижения 60% нагрузки при температуре окружающей среды 25 градусов;

Полная защита от перегрузки по току +3,3В/5В/12В и защита от перегрева, вызванного недостаточной вентиляцией;

Четыре разъема PCIe 6+2Pin и усовершенствованный кабель AWG#16 на 12 В для профессиональных видеокарт;

До 7 разъемов SATA с возможностью подключения нескольких жестких дисков.

Deepcool Castle 240 RGB

Блок питания AeroCool KCAS PLUS 650M 650W - этот блок питания подойдет для подачи напряжения на элементы персонального компьютера среднего уровня. Aerocool KCAS 650W может работать в электросети с напряжением от 200 до 240 В, что делает его нечувствительным к небольшим скачкам напряжения. Все провода блока питания имеют оплетку, которая изолирует каждый из них, тем самым защищая компьютер от аварийных ситуаций.

Основными преимуществами этого кулера являются:

Водоблок в двумя смотровыми окошками и RGB подсветкой;

Система подсветки синхронизирована. Можно управлять подсветкой на водоблоке и на вентиляторах со штатного пульта;

Эффективный отвод тепла;

Вентиляторы 120мм с шумоподавлением;

Поддержка TR4/AM4 и основных сокетов Intel и AMD.

AOC AGON AG241QG

Кулер для процессора Deepcool Castle 240 RGB - это качественно новый жидкостный кулер совместимый с системами на базе Intel и AMD. Встроенные панели с двойными стеклами и система подсветки с поддержкой 16,7 млн. оттенков обеспечивают идеальную подсветку. Его ультрабольшой, полностью медный блок ЦП и оптимизированный водяной микроканал с E-образным профилем, обеспечивающий увеличенную область отвода тепла и эффективно повышающий циркуляцию тепла, удовлетворяет потребностям пользователей в части высокой производительности и эстетичности.

Основными преимуществами монитора являются:

Разрешение монитора 2К;

Время отклика пикселя 1мс;

Поддерживается технология динамического обновления экрана NVIDIA G-SYNC;

Возможность подключения к монитору ПК с помощью разъемов DisplayPort и HDMI;

Наличие 4-портового USB-хаба;

Наличие встроенной 2-ваттной акустической системой.

Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC

Монитор AOC AGON AG241QG - этот монитор станет великолепным выбором для геймера. Диагональ экрана модели равна 23.8 дюйма. Обеспечивается разрешение 2560x1440. Минимальное время отклика пикселя (оно равно 1 мс) обеспечивает великолепную «картинку» в динамичных сценах. Монитор AOC AGON AG241QG порадует вас и широкими углами обзора: по горизонтали и вертикали они равны 170° и 160°.

Основными преимуществами данной видеокарты являются:

Объем встроенной видеопамяти составляет 11Gb;

Новый тип памяти GDDR6;

Максимальная пропускная способность памяти 616 Гбайт/сек;

Возможность воспроизведения игр в 4К формате;

До 4 подключенных одновременно мониторов.

Cooler Master MasterCase H500M Black

Видеокарта Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC - эта видеокарта обеспечивает лучший игровой процесс на ПК. Обладая всеми возможностями архитектуры GPU NVIDIA Turing и революционной платформы RTX, видеокарты серии RTX 20 объединяют технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. Это абсолютно другой игровой опыт.

Основными преимуществами корпуса являются:

Возможность установки материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX;

Длина вмещающихся видеокарт может достигать до 412 мм;

Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё шестью 2,5-дюймовыми устройствами;

На передней части установлены два 200-мм вентилятора ARGB Fan (Addressable RGB) с многоцветной подсветкой;

Новинка обеспечивает гибкие возможности по монтажу радиаторов жидкостной системы охлаждения, которые могут располагаться спереди, сверху и сзади.

Cooler Master RGB Hard Gaming MPA-MP720

Компьютерный корпус Cooler Master MasterCase H500M Black - этот корпус предназначен для формирования игровых систем с эффектной внешностью. Корпус допускает установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», благодаря чему допускается вертикальное расположение дискретного графического ускорителя.

Преимуществом данного коврика является:

Превосходное скольжение и совместимость с различными типами сенсоров мыши;

Наличие RGB-подсветки которая может похвастаться девятью предустановленными световыми эффектами.

Cooler Master MNZ-SMTE-20FY-R1

Коврик для мыши Cooler Master RGB Hard Gaming MPA-MP720 - это игровой коврик, который объединяет в себе множество преимуществ, позволяющих обеспечить максимум комфорта и дополнительную эффективность управления, а также высокую прочность и долговечность данного аксессуара.

Преимуществом данной поставки является:

Материал алюминий, что обеспечивает отличную теплопроводность;

Подходит для ноутбуков с диагональю экрана 17 дюймов.

4 USB порта;

Скорость вращения кулера 2000 об/мин.

PREDATOR HELIOS 300 SPECIAL EDITION

Подставка для ноутбука Cooler Master MNZ-SMTE-20FY-R1 - эта алюминиевая подставка, представляет собой стильное и эргономичное устройство, которое способно эффективно охлаждать нижнюю часть вашего ноутбука. Подставка отличается удобной и незамысловатой конструкцией, основой которой являются бесшумный кулер диаметром 80 мм.

Конфигурация ноутбука Predator Helios 300 Special Edition включает в себя:

Процессор Intel Core i7 восьмого поколения;

3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 с возможность разгона;

16 ГБ оперативная память (возможно расширение до 32 ГБ);

HDD объемом 2 ТБ и SSD объемом до 512 ГБ с поддержкой NVMe;

Размер экрана Predator Helios 300 Special Edition равен 15,6 дюйма с разрешением Full HD, и с частотой обновления 144 Гц;

Присутствует беспроводной адаптер Intel Wireless-AC 9560 802.11ac с пропускной способностью до 1730 Мбит/с.

Ноутбук PREDATOR HELIOS 300 SPECIAL EDITION - стильный игровой ноутбук в эксклюзивной расцветке. В оформлении использован белый цвет и украшен золотистыми вставками.