Подборка лучших подарков 2019 для геймера

На носу новый год, а вы уже решили чем побаловать своего геймера? Каждый геймер любит получать современные, красивые и качественные подарки связанные с их тематикой. Будь то это комплектующие или аксессуары для их ПК, они всегда будут довольны и признательны. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших подарков для геймера.
Конкурс для читателейПризы:
- 1 место - Deepcool Gammaxx GT http://www.deepcool.com/ru/product/cpucooler/2017-07/275_6782.shtml
- 2 место - Deepcool MF120 http://www.gamerstorm.com/ru/product/CASEFAN/2018-02/1352_7735.shtml
- 3 место - Deepcool RF120 http://www.deepcool.com/ru/product/dcoolingaccessory/2017-08/278_6845.shtml
- 1. Оставить свое мнение о девайсах в подборке. С порядковым номером (1, 2, 3, 4...).
- 2. Поделиться записью о конкурсе Вконтакте - https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8151
HyperX Fury RGB
Твердотельный накопитель HyperX Fury RGB - это твердотельный SSD накопитель работающий на базе контроллера Marvell 88SS1074 и 3D TLC памяти, выпускается в стандартном форм-факторе 2.5 и имеет интерфейс SATA III. Диск обеспечивает высокие скорости чтения и записи, что существенно сократит время загрузки системы и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками. В накопителе сочетается высокая производительность и низкое энергопотребление.
Основными преимуществами между обычными твердотельными носителями являются:
- Эффектная управляемая RGB подсветка (75 световых RGB-элементов) создает яркий образ мощной игровой системы;
- Возможность изменять параметры подсветки и регулировать цветовую палитру при помощи фирменного программного обеспечения материнской платы;
- Гирляндное подключение - возможность синхронизировать RGB-эффекты с другими компонентами системы;
- Корпус SSD Fury RGB полностью металлический;
- Производительность HyperX Fury RGB до 10 раз быстрее жесткого диска;
- Передовая технология памяти 3D NAND повышает надежность и эффективность работы и обеспечивает хорошую скорость чтения 240–960 ГБ и записи— до 550/480 МБ/с;
- Агрессивный дизайн накопителей FURY RGB выделит вашу систему на фоне громоздких квадратных компьютеров.
HyperX Alloy FPS RGB Black USB
Клавиатура HyperX Alloy FPS RGB Black USB - эта клавиатура была создана специально для поклонников компьютерных игр. При ее разработке особенное внимание уделялось конструктивным особенностям и комфортности дальнейшего использования. HyperX Alloy FPS Mechanical имеет 104 клавиши и относится к полноразмерному типу. Клавиатура механическая что является преимуществом для многих покупателей.
Основными преимуществами этой клавиатуры являются:
- Первая клавиатура с механическими переключателями Kailh Silver Speed;
- Клавиши с RGB-подсветкой и яркими световыми эффектами. Семь световых эффектов и пять уровней яркости;
- Расширенные возможности настройки с помощью ПО HyperX NGenuity - Настройка игрового режима (отключение клавиши Windows), создание макросов и настройка подсветки отдельных клавиш;
- Встроенная память для 3 профилей;
- Компактность и сверхпортативный дизайн со съемным кабелем;
- Долговечная цельная стальная рама;
- Удобный USB-порт зарядки.
HyperX Pulsefire Core Black USB
Мышь HyperX Pulsefire Core Black USB - эта мышь в черном корпусе, адаптированная под хват правой руки, станет удачным выбором для геймера-профи или киберспортсмена, нацеленного на победу в онлайн-сражениях. Она получила светодиодный оптический датчик Pixart 3389, поддерживающий работу с уровнем чувствительности 100-16000 dpi.
Основными преимуществами данной мыши являются:
- Надежная оптическая мышь игрового класса с настраиваемой RGB-подсветкой;
- Оптический датчик Pixart 3327 поддерживает разрешение на уровне 6200 точек на дюйм;
- Плавный и чуткий трекинг мыши обеспечивает высокую точность наведения;
- Чувствительные переключатели рассчитаны на 20 млн нажатий - обеспечивают четкий тактильный отклик;
- Регулируемая RGB-подсветка;
- Совместимость с ПО HyperX NGenuity – позволяет регулировать подсветку, настраивать разрешения и макросы для 7 программируемых кнопок и сохранять все это во встроенной памяти;
- Улучшенная эргономика – рельефные боковые поверхности для удобного хвата;
- Большие скользящие плоскости для плавного, контролируемого перемещения по поверхности.
AeroCool KCAS PLUS 650M 650W
Блок питания AeroCool KCAS PLUS 650M 650W - этот блок питания подойдет для подачи напряжения на элементы персонального компьютера среднего уровня. Aerocool KCAS 650W может работать в электросети с напряжением от 200 до 240 В, что делает его нечувствительным к небольшим скачкам напряжения. Все провода блока питания имеют оплетку, которая изолирует каждый из них, тем самым защищая компьютер от аварийных ситуаций.
Основным преимуществом между другими блоками питания того же сегмента являются:
- Сертификат 80plus bronze, подтвержденное КПД свыше 85%;
- Встроенный преобразователь постоянного тока;
- Бесшумный вентилятор диаметром 14 см в черном корпусе с оптимизированной системой регулировки скоростей в зависимости от температуры;
- Вентилятор работает на минимальной скорости (менее 800 об/мин) до достижения 60% нагрузки при температуре окружающей среды 25 градусов;
- Полная защита от перегрузки по току +3,3В/5В/12В и защита от перегрева, вызванного недостаточной вентиляцией;
- Четыре разъема PCIe 6+2Pin и усовершенствованный кабель AWG#16 на 12 В для профессиональных видеокарт;
- До 7 разъемов SATA с возможностью подключения нескольких жестких дисков.
Deepcool Castle 240 RGB
Кулер для процессора Deepcool Castle 240 RGB - это качественно новый жидкостный кулер совместимый с системами на базе Intel и AMD. Встроенные панели с двойными стеклами и система подсветки с поддержкой 16,7 млн. оттенков обеспечивают идеальную подсветку. Его ультрабольшой, полностью медный блок ЦП и оптимизированный водяной микроканал с E-образным профилем, обеспечивающий увеличенную область отвода тепла и эффективно повышающий циркуляцию тепла, удовлетворяет потребностям пользователей в части высокой производительности и эстетичности.
Основными преимуществами этого кулера являются:
- Водоблок в двумя смотровыми окошками и RGB подсветкой;
- Система подсветки синхронизирована. Можно управлять подсветкой на водоблоке и на вентиляторах со штатного пульта;
- Эффективный отвод тепла;
- Вентиляторы 120мм с шумоподавлением;
- Поддержка TR4/AM4 и основных сокетов Intel и AMD.
AOC AGON AG241QG
Монитор AOC AGON AG241QG - этот монитор станет великолепным выбором для геймера. Диагональ экрана модели равна 23.8 дюйма. Обеспечивается разрешение 2560x1440. Минимальное время отклика пикселя (оно равно 1 мс) обеспечивает великолепную «картинку» в динамичных сценах. Монитор AOC AGON AG241QG порадует вас и широкими углами обзора: по горизонтали и вертикали они равны 170° и 160°.
Основными преимуществами монитора являются:
- Разрешение монитора 2К;
- Время отклика пикселя 1мс;
- Поддерживается технология динамического обновления экрана NVIDIA G-SYNC;
- Возможность подключения к монитору ПК с помощью разъемов DisplayPort и HDMI;
- Наличие 4-портового USB-хаба;
- Наличие встроенной 2-ваттной акустической системой.
Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC
Видеокарта Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC - эта видеокарта обеспечивает лучший игровой процесс на ПК. Обладая всеми возможностями архитектуры GPU NVIDIA Turing и революционной платформы RTX, видеокарты серии RTX 20 объединяют технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемые шейдеры. Это абсолютно другой игровой опыт.
Основными преимуществами данной видеокарты являются:
- Объем встроенной видеопамяти составляет 11Gb;
- Новый тип памяти GDDR6;
- Максимальная пропускная способность памяти 616 Гбайт/сек;
- Возможность воспроизведения игр в 4К формате;
- До 4 подключенных одновременно мониторов.
Cooler Master MasterCase H500M Black
Компьютерный корпус Cooler Master MasterCase H500M Black - этот корпус предназначен для формирования игровых систем с эффектной внешностью. Корпус допускает установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», благодаря чему допускается вертикальное расположение дискретного графического ускорителя.
Основными преимуществами корпуса являются:
- Возможность установки материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX;
- Длина вмещающихся видеокарт может достигать до 412 мм;
- Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё шестью 2,5-дюймовыми устройствами;
- На передней части установлены два 200-мм вентилятора ARGB Fan (Addressable RGB) с многоцветной подсветкой;
- Новинка обеспечивает гибкие возможности по монтажу радиаторов жидкостной системы охлаждения, которые могут располагаться спереди, сверху и сзади.
Cooler Master RGB Hard Gaming MPA-MP720
Коврик для мыши Cooler Master RGB Hard Gaming MPA-MP720 - это игровой коврик, который объединяет в себе множество преимуществ, позволяющих обеспечить максимум комфорта и дополнительную эффективность управления, а также высокую прочность и долговечность данного аксессуара.
Преимуществом данного коврика является:
- Превосходное скольжение и совместимость с различными типами сенсоров мыши;
- Наличие RGB-подсветки которая может похвастаться девятью предустановленными световыми эффектами.
Cooler Master MNZ-SMTE-20FY-R1
Подставка для ноутбука Cooler Master MNZ-SMTE-20FY-R1 - эта алюминиевая подставка, представляет собой стильное и эргономичное устройство, которое способно эффективно охлаждать нижнюю часть вашего ноутбука. Подставка отличается удобной и незамысловатой конструкцией, основой которой являются бесшумный кулер диаметром 80 мм.
Преимуществом данной поставки является:
- Материал алюминий, что обеспечивает отличную теплопроводность;
- Подходит для ноутбуков с диагональю экрана 17 дюймов.
- 4 USB порта;
- Скорость вращения кулера 2000 об/мин.
PREDATOR HELIOS 300 SPECIAL EDITION
Ноутбук PREDATOR HELIOS 300 SPECIAL EDITION - стильный игровой ноутбук в эксклюзивной расцветке. В оформлении использован белый цвет и украшен золотистыми вставками.
Конфигурация ноутбука Predator Helios 300 Special Edition включает в себя:
- Процессор Intel Core i7 восьмого поколения;
- 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 с возможность разгона;
- 16 ГБ оперативная память (возможно расширение до 32 ГБ);
- HDD объемом 2 ТБ и SSD объемом до 512 ГБ с поддержкой NVMe;
- Размер экрана Predator Helios 300 Special Edition равен 15,6 дюйма с разрешением Full HD, и с частотой обновления 144 Гц;
- Присутствует беспроводной адаптер Intel Wireless-AC 9560 802.11ac с пропускной способностью до 1730 Мбит/с.