Подборка лучших раций

2018-12-11, Автор - Ganibal; Продукт - Motorola DP1400; [105]
Находясь в труднодоступных местах, в экспедиции или просто в походах где не ловит телефон, без связи не обойтись. В такие моменты на помощь приходят рации. Они служат как для поддержки информации так и для безопасности самого себя и окружающих. Поэтому мы подготовили для вас подборку среди лучших раций.

Motorola DP1400

Рация Motorola DP1400 - радиостанция работающая в аналоговом режиме. Программирование рации производится при помощи кабеля с разъемом Micro USB, и при наличии специального софта, возможна настройка даже при помощи обычного кабеля от мобильного телефона. Корпус рации DP 1400 выполнен из прочного материала и выдерживает падений с небольших высот, а также обладает высокой сопротивляемостью механическим повреждениям. Полностью соответствует защитному стандарту IP54. В стандартом комплекте поставляется аккумулятор емкость 1400 мАч, однако дополнительно можно приобрести АКБ повышенной емкости - 1600 мАч или 2200 мАч.

Baofeng DM-5R Plus

Рация Baofeng DM-5R Plus - это новая модель работает в двух диапазонах 136-174/400-480 МГц и может одновременно прослушивать два канала. Рация оснащена качественным динамиком мощностью 1000 мВт и выдает хороший звук как в цифровом, так и в аналоговом режимах. Выходная мощность модели достигает 5 Ватт; для работы доступно 128 каналов памяти, а в комплекте идет обновленный мощный аккумулятор на 2000 мАч. С помощью меню можно оперативно изменять настройки - устанавливать таймслот, цветовой код и другие настройки цифрового режима работы.

Yaesu FT-60R

Рация Yaesu FT-60R - это двухдиапазонная радиостанция радиолюбительского назначения, конструкция которой соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810. Таким образом, станция имеет повышенную защищенность против ударов, вибрации, проникания пыли и влаги. В базовой комплектации рация оснащена кодером/декодером DCS и CTCSS, системой автоопределения радиуса устойчивой радиосвязи ARTS. Радиостанция программируется как вручную, так и с персонального компьютера. Программное обеспечение работает под операционной системой WINDOWS.

COMRADE R6

Рация COMRADE R6 - цифровая радиостанция от компании Comrade. Рация R6 digital гарантирует высокий уровень связи в различных условиях. Данная модель работает в двух режимах: аналоговом и цифровом. Из особенностей стоит выделить скремлер (шифратор). Благодаря данной функции Ваши переговоры будут под надежной защитой и посторонние пользователи не смогут их прослушивать. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в рации comrade r6 предусмотрен аварийный сигнал. Функция VOX позволяет отправлять вызов без постоянного нажатия клавиши передачи РТТ. Станция comrade r6 обладает возможностью поддержки смешанных каналов, а это означает что рация может принимать как цифровые, так и аналоговые сигналы.

Yaesu VX-8DR

Рация Yaesu VX-8DR - это обновленная модель нашумевшей предшественницы Yaesu 8R. И без того просто огромный функционал смогли расширить еще больше. Поликарбонатная передняя панель с литым алюминиевым корпусом - основа надежности радиостанции. Высокая водостойкость означает, что устройство может находиться на глубине до 1 м в течение 30 минут без последствий. Функция Smart Beaconing. Когда используется APRS для определения местоположения, то время оправки навигационных кодов согласуются с местом вашего пребывания и скоростью вашего перемещения. Это позволяет более точно определить ваше передвижение на карте. Функция индикации маршрута по DIGI-PATH. Можно настроить частоту мерцания светодиода при получении текстового сообщения.

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