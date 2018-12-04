Подборка лучших снегоуборочных машин

HUSQVARNA ST 227 Р

Зима, для кого то это пора лепить снеговиков и снежные горки, а для кого то ежедневная суета с уборкой снега. К счастью люди придумали снегоуборочные машины, они очень выручают в снежную погоду. Поэтому мы подготовили для вас подборку из лучших снегоуборочных машин.

Hyundai S 5556

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА HUSQVARNA ST 227 Р - он разработан для пользователей, которым необходим высокопроизводительный снегоотбрасыватель для очистки территории вокруг своего дома. Работает вне зависимости от снежного покрова, так как «мощный» дизайн конструкции обеспечивает высокую устойчивость машины. Husqvarna ST 227P разработан для нерегулярного использования в любых снежных условиях с покровом снега до 30 см. Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег. Регулируемая высота рукоятки для комфортного использования. Вариатор и система управления движением обеспечивают бесперебойную работу. Рукоятки с подогревом, светодиодные фары, электрический стартер для работы в любых погодных условиях.

REDVERG RD-240-65

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА Hyundai S 5556 - она является базовой моделью, идеально подходящей для уборки территории загородного дома. В отличие от младшей модели S 55555, данный снегоуборщик имеет большую ширину захвата (53 см), а также слегка повышенную высоту захвата (51 см). Благодаря превосходной балансировке, данная модель обладает отличной маневренностью и проходимостью, позволяя снегоуборщику очищать снег даже на небольших склонах. СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА S 5556 оборудована высокотехнологичным 4-х тактным двигателем с облегченной системой зимнего запуска, имеет прочную стальную раму и металлическую трубу выброса. Укомплектован двухсторонними направляющими лыжами, позволяющими отрегулировать высоту ковша, защищая тем самым плитку или иное покрытие Ваших дорожек от ножа снегоуборщика.

Сибртех ЭСБ-46Li

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА REDVERG RD-240-65 - эта машина даст вам возможность контролировать направление и дальность выброса снега. Вы можете настроить оборудование по своему усмотрению, добившись идеального качества работы. Популярная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании. Техника предназначена как для бытового, так и для промышленного применения. Она одинаково хорошо будет себя чувствовать и на небольшом дачном участке, и на громадной строительной площадке. Стальной рельефный шнек позволяет снегоуборщику RedVerg справляться с самыми сложными слежавшимися сугробами.

DENZEL EST-51Li

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА Сибртех ЭСБ-46Li - она используется для очистки территорий от снега. Работа на аккумулятора позволяет работать без подключения к электросети и без вредных выбросов. Возможна регулировка направления выброса снега с помощью поворота желоба рукояткой. Фары позволяют работать при слабом освещении. Колеса облегчают перемещение снегоуборщика. Складная рукоятка позволяет более компактно хранить аппарат. Бесщеточный двигатель уменьшает шум аппарата.

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА DENZEL EST-51Li - совмещает в себе основные достоинства традиционных электрических и бензиновых снегоуборочных машин. Его надёжный бесщёточный электродвигатель предельно прост в эксплуатации, абсолютно не нуждается в каком-либо техобслуживании, топливе или смазке, избавлен от длинного постоянно путающегося под ногами провода и не производит токсичных выхлопов. Источником питания снегоуборщика служит современный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 4 Ач и напряжением 40 В, который полностью заряжается в течение 2,5 часов и обеспечивает до 40 - 60 минут работы без подзарядки. DENZEL EST-51Li - удобный, простой в использовании инструмент для уборки свежевыпавшего снега на садовых дорожках, тротуарах, автомобильных парковках или около гаражей.