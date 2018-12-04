Подборка лучших снегоуборочных машин

2018-12-04, Автор - Ganibal; Продукт - HUSQVARNA ST 227 Р; [76]
Зима, для кого то это пора лепить снеговиков и снежные горки, а для кого то ежедневная суета с уборкой снега. К счастью люди придумали снегоуборочные машины, они очень выручают в снежную погоду. Поэтому мы подготовили для вас подборку из лучших снегоуборочных машин.

HUSQVARNA ST 227 Р

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА HUSQVARNA ST 227 Р - он разработан для пользователей, которым необходим высокопроизводительный снегоотбрасыватель для очистки территории вокруг своего дома. Работает вне зависимости от снежного покрова, так как «мощный» дизайн конструкции обеспечивает высокую устойчивость машины. Husqvarna ST 227P разработан для нерегулярного использования в любых снежных условиях с покровом снега до 30 см. Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег. Регулируемая высота рукоятки для комфортного использования. Вариатор и система управления движением обеспечивают бесперебойную работу. Рукоятки с подогревом, светодиодные фары, электрический стартер для работы в любых погодных условиях.

Hyundai S 5556

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА Hyundai S 5556 - она является базовой моделью, идеально подходящей для уборки территории загородного дома. В отличие от младшей модели S 55555, данный снегоуборщик имеет большую ширину захвата (53 см), а также слегка повышенную высоту захвата (51 см). Благодаря превосходной балансировке, данная модель обладает отличной маневренностью и проходимостью, позволяя снегоуборщику очищать снег даже на небольших склонах. СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА S 5556 оборудована высокотехнологичным 4-х тактным двигателем с облегченной системой зимнего запуска, имеет прочную стальную раму и металлическую трубу выброса. Укомплектован двухсторонними направляющими лыжами, позволяющими отрегулировать высоту ковша, защищая тем самым плитку или иное покрытие Ваших дорожек от ножа снегоуборщика.

REDVERG RD-240-65

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА REDVERG RD-240-65 - эта машина даст вам возможность контролировать направление и дальность выброса снега. Вы можете настроить оборудование по своему усмотрению, добившись идеального качества работы. Популярная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании. Техника предназначена как для бытового, так и для промышленного применения. Она одинаково хорошо будет себя чувствовать и на небольшом дачном участке, и на громадной строительной площадке. Стальной рельефный шнек позволяет снегоуборщику RedVerg справляться с самыми сложными слежавшимися сугробами.

Сибртех ЭСБ-46Li

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА Сибртех ЭСБ-46Li - она используется для очистки территорий от снега. Работа на аккумулятора позволяет работать без подключения к электросети и без вредных выбросов. Возможна регулировка направления выброса снега с помощью поворота желоба рукояткой. Фары позволяют работать при слабом освещении. Колеса облегчают перемещение снегоуборщика. Складная рукоятка позволяет более компактно хранить аппарат. Бесщеточный двигатель уменьшает шум аппарата.

DENZEL EST-51Li

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА DENZEL EST-51Li - совмещает в себе основные достоинства традиционных электрических и бензиновых снегоуборочных машин. Его надёжный бесщёточный электродвигатель предельно прост в эксплуатации, абсолютно не нуждается в каком-либо техобслуживании, топливе или смазке, избавлен от длинного постоянно путающегося под ногами провода и не производит токсичных выхлопов. Источником питания снегоуборщика служит современный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 4 Ач и напряжением 40 В, который полностью заряжается в течение 2,5 часов и обеспечивает до 40 - 60 минут работы без подзарядки. DENZEL EST-51Li - удобный, простой в использовании инструмент для уборки свежевыпавшего снега на садовых дорожках, тротуарах, автомобильных парковках или около гаражей.

Комментарии:
Затеял ремонт в своей квартире? Продумай...
Затеял ремонт в своей квартире? ПродумайПочему большинство людей начинают ремонт в своей квартире именно в холодное время года? Кажется вопрос оч...
Хочешь купить iPhone? Поищи в Интернет-м...
Хочешь купить iPhone? Поищи в Интернет-мВы помните времена, когда мобильные телефоны представляли из себя лишь обычные устройства, которые позвол...
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механ...
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механОсенью компания HyperX сообщила об обновлении своей механической клавиатуры Alloy FPS, протестированной н...
Microsoft заменит стандартный браузер Ed...
Microsoft заменит стандартный браузер EdСогласно внутренней информации, Microsoft создает новый веб-браузер для своей ОС Windows 10 для замены Ed...
Новый чипсет Snapdragon 855...
Новый чипсет Snapdragon 855Qualcomm проводит ежегодную встречу на Гавайях, США, где обычно объявляет о выпуске новой версии своего ф...
Надоело диктовать свой номер телефона? З...
Надоело диктовать свой номер телефона? ЗВам надоело постоянно диктовать свой номер телефона, электронную почту, и другую информацию, которая поро...
Представлен мини-компьютер Tranquil PC н...
Представлен мини-компьютер Tranquil PC нКомпания Tranquil PC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Rugged Intel Core Mini, которая ориентир...
Epson добавляет две модели к своей расту...
Epson добавляет две модели к своей растуНе так давно Epson объявила о выпуске двух новых моделей принтеров EcoTank L-series для типовых чернил - ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепленияОбзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor