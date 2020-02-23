Подлинная история банды Келли вестерн от режиссёра Джастина Курзеля

От режиссера фильмов "Макбет" и "Кредо убийцы" Джастина Курзеля скоро на экранах появиться биографический вестерн. В фильме снимались Рассел Кроу, Чарли Ханнэм, Николас Холт и другие.

В основе сюжета жизнь знаменитого бандита Неда. Он занимался ограблениями банков. За его голову была назначена огромная награда. Все в округе боялись его. Многие считали его благородным разбойником и реальным Робином Гудом. Однако его имя навсегда останется в мировой истории криминала. Кинопремьера в России состоится 27 февраля.