Поговори со мной: клиенты Райффайзен банка оплатят мобильный голосовой командой

Специально для поклонников Apple, а особенно для тех пользователей которые пользуются помощником Siri, Райффайзен банк предлагает возможность оплачивать мобильную связь с помощью голосовой команды. Новая функция создания голосового шаблона для оплаты счетов на мобильную связь стала доступна в обновлении 6.0 для iOS.
Что нужно сделать?
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Просто произведите оплату мобильной связи через приложение Райффайзен-Онлайн и на экране «Успех» выберите опцию «Добавить в Siri». Далее, следуя подсказкам на экране, придумайте свою уникальную команду для Siri или используйте предложенный вариант и установите её для создания голосового шаблона на оплату сотовой связи.
Как это работает?
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Активируйте Siri, произнесите команду для оплаты мобильной связи, например, «Оплатить мобильный», дайте свое согласие на проведение оплаты по шаблону из мобильного банка Райффайзен-Онлайн.
Что еще важно знать?
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Оплата с помощью голосовой команды доступна только для номера телефона, указанного в разделе «Персональные данные» в настройках приложения. Создание голосового шаблона возможно только на идентичный повтор операции по всем параметрам. Функция доступна на последней версии прошивки iOS 12.1.