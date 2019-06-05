Походная светодиодная лампа на масляной основе - Lumir K

Туристов и искателей приключений, которые ищут компактный способ освещения, может заинтересовать новый светодиодный светильник для кемпинга под названием Lumir K.

В отличие от других светодиодных фонарей для кемпинга, представленных на рынке, Lumir K использует растительное масло для питания, а не литиевую батарею. Лампа Lumir K стремится быть правильным сочетанием недорогих, безопасных, ярких, портативных и эффективных, использующих любое старое растительное масло в качестве источника топлива для освещения ряда светодиодов.

Масло наливают в небольшую канистру с фитилем, который затем зажигается, чтобы нагреть датчики и включить лампу. Выделяя 96,79 люменов, светодиоды на Lumir K почти в 100 раз ярче, чем свеча, или более чем в четыре раза ярче, чем керосиновая лампа. Что касается топлива, компания говорит, что всего 5 мл растительного масла может обеспечить свет в течение часа.

В продажу Lumir K поступит в сентябре по ориентировочной цене $ 34.