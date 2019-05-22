«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении «Дедпула» на экранах страны

2019-05-22, Автор - Эдуард Иванов; [33]
Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем же может развлечь себя любитель комикомиксов? Предлагаю отличный вариант –фантазия «Покемон. Детектив Пикачу». Интересно, это всего второй случай в истории, когда Nintendo разрешила Голливуду снять фильм по своей франшизе, при том, что первый блин с «Братьями Марио» оказался явно комом. Давайте посмотрим, что получилось на этот раз.

Скажу сразу, я далеко не фанат японских карманных зверьков: не играл в первоисточник, не бегал за ними по всему городу, когда вышла «Pokemon Go», хотя и смотрел в детстве пару серий мультика, поэтому общее представление все же имею. Прелесть же этой киноадаптации в том, что все происходящее на экране понятно даже человеку, мало знакомому с покемонами вообще и с Пикачу в частности. Достаточно лишь знать, что покемоны – это такие разумные домашние любимцы, обладающие некоторыми сверхспособностями, и они никого вокруг особо не удивляют своим присутствием. Эдакие японские «собачки» или «кошечки». Подобный подход позволил создателям значительно расширить зрительскую аудиторию.

Сюжет крутится вокруг 21-летнего подростка Тима (Джастис Смит), который, в отличие от большинства населения планеты, никогда не ладил с покемонами. Парень живет с бабушкой после смерти мамы, а с отцом не общается. И вот однажды, получив известие о трагической гибели родителя, Тим приезжает в городок, где отец работал детективом, чтобы забрать оставшиеся вещи и сразу же вернуться домой, но планам мальчика не суждено было сбыться.

В квартире подростка встречает умилительный покемон Пикачу в шапочке сыщика, который говорит Тиму (обычно покемоны не могут это делать), что хотя он потерял память, но точно знает, что хоронить отца парня еще рановато. Кстати, свою мимику и голос, зверьку подарил «Дедпул» Райан Рейнольдс, так что к актерской игре Пикачу вопросов никаких нет.

Поддавшись на уговоры, Тим, вместе с новым напарником, начинают распутывать клубок интриг и заговоров, пытаясь докопаться до истины. Вскоре к команде присоединяется журналистка-стажер Люси (Кэтрин Ньютон) со своим покемоном-утконосом, привносящая в повествование новые нотки. В фильме Роба Леттермана органично переплелись сразу несколько жанров: подростковое кино, детективная история и комикс-развлечение с покемонами. Здесь нашлось место проблеме отцов и детей, первой любви, настоящей дружбе, интересному сюжету и, конечно, трогательным, а иногда и суровым покемонам всех мастей. И все же главное, на чем держится фильм – это «желтый пуфыстик», которые не даст заскучать своими выходками и репликами.

Необходимо отдать должное специалистам компьютерной графики: после окончания съемок, фильм дорабатывался ими больше года. В результате все покемоны выглядят живыми, органично вписываясь в видеоряд. Зритель воспринимает всех этих монстриков, как полноценных персонажей фильма, а не анимацию, «упавшую» из какого-нибудь мультика.

Фильм не претендует на лавры блокбастера или идеальной картины: если поискать, то тут найдутся огрехи и в режиссерской работе, и в сценарии, и в актерской игре. Тем не менее, финальный результат выглядит цельным и приятным. Вряд ли вы получите от просмотра «Детектива Пикачу» каких-либо откровений, но отличное настроение и ощущение не зря проведенного времени, это кино подарит наверняка.

Автор: Артем Костенко

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