Покерный бот Pluribus от Facebook и CMU побеждает профессионалов

ИИ окончательно победил людей в одной из популярных игр. Покерный бот, разработанный исследователями из лаборатории ИИ Facebook и Университета Карнеги-Меллона, обогнал некоторых лучших игроков мира в серии игр в покер на шесть человек.

За 12 дней и 10 000 раздач система AI под названием Pluribus столкнулась с 12 профессионалами в двух разных ситуациях. В одном ИИ играл вместе с пятью игроками-людьми, в другой пять версий ИИ играли с одним игроком-человеком. По данным исследователей, Pluribus выигрывал в среднем по $ 5 за раздачу, а почасовые выигрыши составляли около $ 1000. Создатели Pluribus утверждают, что победа является важной вехой в исследованиях ИИ. Хотя машинное обучение уже достигло сверхчеловеческого уровня в настольных и в компьютерных играх, покер на шесть человек представляет собой, более высокий критерий сложности. Мало того, что информация, необходимая для победы, скрыта от игроков, она также включает в себя множество игроков и сложные результаты победы.

Pluribus был создан всего за восемь дней с использованием 64-ядерного сервера, оснащенного менее чем 512 ГБ ОЗУ. Обучение этой программе на облачных серверах обойдется всего в $150, что делает ее выгодной по сравнению с ценой в сто тысяч долларов для других современных систем.