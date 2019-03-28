Полуфлагман Google Pixel 3a будет стоить как флагманский Xiaomi Mi 9

В сети появилась очередная порция подробностей о смартфонах Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые все еще не были представлены компанией Google. Утверждается, что Google Pixel 3a с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить в Европе 450 евро. Это заметно дешевле оригинального Pixel 3, но столько же в Европе стоит, например, свежеиспеченный флагман Xiaomi Mi 9 на топовом чипсете Snapdragon 855 и с 64 ГБ флэш-памяти 450 евро. Напомним, что смартфону прочат процессор Qualcomm Snapdragon 670, 5,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 2915 мАч, 12,2 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеру.