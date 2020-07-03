Популярная игра Fallout получит сериал

Компании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр Fallout.

Права на создание телевизионной адаптации получили авторы сериала Мир дикого Запада Джонатан Нолан и Лиза Джой из Kilter Films. В проекте также участвуют директор компании-разработчика игр Bethesda Game Studios Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

Fallout — серия компьютерных игр о постапокалиптическом мире после ядерной войны, которая по сюжету произошла в 2077 году. Действие происходит на территории США, которая превратилась в радиоактивную пустыню. Игра основана на послевоенной американской фантастике 1950-х годов. Всего в серии игр четыре части и пять спин-оффов и ответвлений.