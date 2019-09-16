Портативный Android-проектор от Anker

Новая проектор Anker Nebula Apollo, может проецировать изображения размером 854 x 480 пикселей при яркости 200 люмен. В Anker также встроил 6-ваттный динамик. Он подключается через WiFi на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц. Приложения, такие как Netflix и Youtube, предварительно установлены, на ОС Android 7.1 другие приложения можно загрузить через магазин Play Store. Встроенная батарея должна работать четыре часа, точная емкость пока неизвестна, заряжается через порты HDMI и USB.

Можно управлять им через сенсорную панель сверху, в которую также встроены функции мыши. При использовании мыши на экране появляется курсор, так что можно контролировать все с большой точностью. Проектором также можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или с помощью бесплатного приложения для смартфона.

Цена

Nebula Apollo Anchors появится в продаже в этом году, поставляется в черном цвете по рекомендуемой розничной цене 400 евро.