Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в корпусе с камуфляжным принтом

Поклонники квадратных часов G-Shocks теперь могут с нетерпением ждать новой модели. Это новый GMW-B5000-TCF.

GMW-B5000-TCF получил синий титановый корпус, обработанный ионным покрытием для создания эффекта цифрового камуфляжа. Часы GMW-B5000-TCF сохранили в себе все функции, которые есть в GMW-B5000, в том числе водонепроницаемость до 200 метров и очень ударопрочный корпус.

GMW-B5000-TCF имеют возможность подключения по Bluetooth, поэтому пользователи могут управлять функциями часов и управлять ими через приложение G-Shock Connected.

В часах также есть функции Multi-Band 6, мировое время, будильник, хронограф и технология Casio Tough Solar, благодаря ей часы могут работать от любого источника света. G-Shock GMW-B5000-TCF поступят в продажу 9 октября 2020 года по цене 1460 долларов США.
Комментарии и отзывы G-Shock GMW-B5000
Обзоры:
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Новости:
Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы Venu Sq и Venu Sq Music Edition

Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы с GPS - Venu Sq и Venu Sq Music Edition. ...
Elephone R8 стоят адекватных денег

Довольно часто можно услышать от пользователей то, что им не подходят умные часы по той причине, что они ...
Apple объявила о виртуальном мероприятии 15 сентября

Компания Apple объявила, что 15 сентября в Apple Park проведет виртуальное мероприятие. ...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный хол...
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холВ рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Candy CXSN 171 IXH...
Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB....
Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB.Несмотря на распространение интерфейса М.2 на материнских платах и ноутбуках, решения с SATA 3.0 остаются...
Rockstar Games опубликовала подробности ...
Rockstar Games опубликовала подробности Rockstar Games опубликовала подробности нового летнего обновления для GTA Online. Обновление получило наз...
Обзор Playme HS-3000. Бесконтактный дисп...
Обзор Playme HS-3000. Бесконтактный диспПредставляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство являе...
OnePlus создала специальное приложение O...
OnePlus создала специальное приложение OКомпания OnePlus недавно выпустила свои первые полностью беспроводные наушники, получившие название OnePl...
Смартфон Sony Xperia 5 II скоро поступит...
Смартфон Sony Xperia 5 II скоро поступитСмартфон Sony Xperia 5 II скоро поступит в продажу. Предварительный заказ уже можно оформить через магази...
В сети опубликовали фотографии предполаг...
В сети опубликовали фотографии предполагВ сети опубликовали фотографии, на котором изображен предполагаемый корпус Apple iPhone 12 Pro. ...
Fortnite получит поддержку трассировки л...
Fortnite получит поддержку трассировки лNVIDIA предоставит Fortnite обработку RTX, добавив в игру для ПК поддержку трассировки лучей в реальном в...
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 Tur...
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 TurКомпания Gigabyte выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 Turbo Edition. Turbo Edition оснащена классическо...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудо...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудоРассмотренные ранее посудомоечные машины относились к полноразмерному типу. Но далеко не каждая кухня, ос...
Сто тысяч смартфонов Redmi K30 Ultra рас...
Сто тысяч смартфонов Redmi K30 Ultra расСегодня компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi K30 Ultra, который получил отличные...
Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150...
Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150Компания LG Mobile пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K31, которая оценена в 150 долларов...
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизаторОбзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor