Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в корпусе с камуфляжным принтом

Поклонники квадратных часов G-Shocks теперь могут с нетерпением ждать новой модели. Это новый GMW-B5000-TCF.

GMW-B5000-TCF получил синий титановый корпус, обработанный ионным покрытием для создания эффекта цифрового камуфляжа. Часы GMW-B5000-TCF сохранили в себе все функции, которые есть в GMW-B5000, в том числе водонепроницаемость до 200 метров и очень ударопрочный корпус.

GMW-B5000-TCF имеют возможность подключения по Bluetooth, поэтому пользователи могут управлять функциями часов и управлять ими через приложение G-Shock Connected.

В часах также есть функции Multi-Band 6, мировое время, будильник, хронограф и технология Casio Tough Solar, благодаря ей часы могут работать от любого источника света. G-Shock GMW-B5000-TCF поступят в продажу 9 октября 2020 года по цене 1460 долларов США.