Поступила в продажу беспроводная камера 4G LTE - Reolink Go Mobile

Электронные или цифровые камеры видеонаблюдения для дома – это постоянно растущий сегмент рынка, обеспечивающий пользователям спокойный сон. Однако камерам, зачастую, требуется установка и прокладка дополнительных кабелей питания.

Компания Reolink разработала камеру Go со встроенной батареей емкостью 7800 мАч и поддержкой SIM-карты для использования собственного 4G-сигнала. Идея заключается в том, что камера может быть установлена практически везде, где пользователь пожелает. К сожалению, Reolink Go не поддерживает Wi-Fi.

При этом, Reolink Go может питаться от солнечной панели, которую также можно приобрести отдельно. Конечно же, камера может заряжаться и через microUSB. Reolink Go может записывать видео H.264 через объектив с углом обзора 110 градусов, который также имеет 6-кратный зум. Он может сохранять материал на карту microSD ёмкостью 64 ГБ. Также есть возможность передавать потоковое видео непосредственно на мобильное устройство пользователя. Reolink Go стоит $240, плюс еще $20 за солнечную батарею. Также, есть набор из 2 камер за $478.