Потоковая передача VR с NVIDIA CloudXR теперь доступна в Google Cloud Marketplace

NVIDIA объявила о публичной доступности своего NVIDIA CloudXR из Google Cloud Marketplace, что позволяет клиентам Google Cloud использовать CloudXR для потоковой передачи виртуальной реальности при создании 3D-дизайнов, персонажей или иммерсивных сред. Посмотрите видео , чтобы узнать больше о потоковых возможностях NVIDIA CloudXR и его приложениях, таких как потоковая передача создания цифровых персонажей.

Пользователи Google Cloud могут легко настраивать, масштабировать и использовать высококачественный иммерсивный опыт из любого места с помощью CloudXR. Кроме того, разработчики могут запускать CloudXR со своими приложениями и делать программное обеспечение доступным как услугу с помощью VMI. Клиенты также могут передавать сложные рабочие процессы XR на свои гарнитуры, планшеты или смартфоны. NVIDIA CloudXR ™, революционная инновация, основанная на технологии NVIDIA RTX ™, обеспечивает виртуальную и дополненную реальность в сетях 5G и Wi-Fi. Благодаря программному обеспечению виртуализации NVIDIA GPU CloudXR полностью масштабируется для центров обработки данных и периферийных сетей. Художники по 3D-персонажам используют Masterpiece Studio для иммерсивной работы лицом к лицу со своими творениями, полностью в виртуальной реальности. Используя CloudXR и облачную платформу Google, художники теперь могут реализовывать свои видения из любой точки мира.