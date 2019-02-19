Поющий робот RoBoHon от компании Sharp

Компания Sharp выпустила вторую версию умных роботов RoBoHon. Это робот-смартфон, который может петь и танцевать. Наряду с дорогими моделями, линейка RoBoHon второго поколения включает более дешевого «сидящего» бота, который стоит около 715 долларов.

Конечно, это означает, что он не может ходить, но он все равно сможет перебирать определенные песни, используя верхнюю часть своего тела. Пользователи также могут вручную перемещать его ноги, чтобы заставить его стоять в вертикальном положении. Процессор робота позволяет ему выполнять целый ряд задач, от привязки и обмена изображениями до управления умными бытовыми приборами, такими как телевизоры Sharp Aquos Android и кондиционеры. Компания также призывает пользователей, в том числе детей, программировать свою речь и движения с помощью встроенных приложений, которых в настоящее время насчитывается порядка 30. В целом, компания Sharp может похвастаться улучшенными реакциями и временем отклика.