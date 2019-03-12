Правильная техника для кухни от Kenwood

Современные технологии развиваются невероятно быстро, а вместе с этим апгрейд получают и различные устройства. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличную кухонную технику от Kenwood, которая, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным хозяйкам. Приступим.

Кухонный комбайн Kenwood FDM 301 SS

Если вы ищете для своей кухни надежных помощников, однако никак не можете подобрать достойные решения, то обязательно посетите интернет-магазин https://kenwood-shop.by/ , где каждый сумеет найти для себя что-то интересное, многофункциональное, и, что не мало важно, по доступной цене. А мы, в свою очередь, хотели бы представить вашему вниманию сразу три решения, которые сумеют сэкономить ваше время. Встречайте, перед вами следующие устройства:

Блендер Kenwood HB 850 GY

Данный кухонный комбайн можно отнести к недорогим решениям, которые не займут много места на вашей кухне. Несмотря на свои небольшие размеры устройство получило собственный блендер и даже соковыжималку. Покупателей также привлечет удобство хранения и транспортировки. Данное устройство отлично подойдет для небольшой кухни.

Хлебопечь Kenwood BM 250

Перед вами компактный блендер, предназначенный для обработки различных продуктов. Данное устройство отлично сумеет проработать в одном тандеме с кухонным комбайном, и более того, в некоторых случаях даже сумеет его полностью заменить. Если вам необходимо быстро что-то измельчить, смешать небольшое количество продуктов, данный блендер станет идеальным помощником. Отличный дизайн, хороший функционал и приятная цена сумеют порадовать любого покупателя.Хлебопечь Kenwood BM 250, как нам кажется, необходима на любой кухне, особенно если у вас есть дети, которые любят вкусно позавтракать. Благодаря своим небольшим размерам Kenwood BM 250 не займет много места на кухне, и вам не придется долго думать, куда бы разместить данное устройство. Порадовало то, что вес хлебопечки не превышает даже одного килограмма, а мощность вполне себе приемлема и составляет 450 Вт, чего более чем достаточно для того, чтобы эффективно использовать Kenwood BM 250.

Да, возможно некоторые пользователи скажут, что это бюджетные устройства, которые не прослужат длительное время. С этим можно поспорить, устройства от Kenwood пользуются высокой популярностью во всем мире не только благодаря своей доступной цене, но и качеству, которая не уступает даже дорогостоящим решениям. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.