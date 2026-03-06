Представлен электросамокат Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок электросамокат Electric Scooter 6 Ultra, который оценен в 800 евро. Новинка характеризуется 12-дюймовыми шинами шириной 3 дюйма с пониженным сопротивлением качению, двухрычажной подвеской, увеличенным дорожным просветом, мотором с максимальной мощностью 1200 Вт и крутящим моментом 45 Нм, разгоном в режиме Boost за 2,4 секунды, максимальным преодолеваемым уклоном 25%, номинальной мощностью 500 Вт и ограниченной максимальной скоростью 25 км/ч, передним и задним дисковыми тормозами с электронной системой E-ABS, системой контроля тяги TCS, батареей ёмкостью 12,5 Ач (585 Втч), запасом хода до 75 км (при скорости 15 км/ч) или до 55 км (при максимальной скорости), временем полной зарядки 10,5 часа при с адаптером питания мощностью 70 Вт, поддержкой быстрой зарядки с фирменной зарядкой, 3-дюймовым цветным TFT-экраном, конструкцией с нагрузкой до 140 кг, массой 33,7 кг и защитой от влаги в соответствии со степенью IPX6. Цена электросамоката составляет 800 евро.