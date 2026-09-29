Представлен флагманский смартфон iQOO 16

Компания iQOO наконец представила долгожданный iQOO 16. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Максимальная тактовая частота достигает 5,01 ГГц, процессор работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X Ultra Pro и накопителем UFS 4.1. Для повышения стабильности производительности смартфон получил игровой процессор Q4, движок Monster Super Core Engine и испарительную камеру площадью 8500 мм2. Ещё iQOO 16 оснащён 6,85-дюймовой AMOLED-панелью Samsung M16 с разрешением 3168х1440 пикселей и адаптивной частотой обновления LTPO до 165 Гц. Частота мгновенного сенсорного отклика достигает 5000 Гц, яркость при полном заполнении экрана — 2800 нит, а пиковая локальная яркость составляет 10000 нит. Дисплей также поддерживает DC-регулировку яркости на всех уровнях и высокочастотное ШИМ-регулирование с частотой до 3300 Гц.

Аккумулятор ёмкостью 8400 мАч выполнен с использованием кремниево-анодной технологии пятого поколения. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 40 Вт. Также iQOO оснастила смартфон фирменной технологией управления Q-flex, которая оптимизирует обработку сенсорных команд и взаимодействует с со-процессором и гироскопом на уровне игрового движка, снижая задержку управления в играх. Основная камера OmniVision OV50Q на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией изображения, есть телеобъектив Sony LYTIA 600 на 50 Мп с OIS и сверхширокоугольная камера на 50 Мп.