Представлен маршрутизатор Redmi Gaming Router AX5400

В Китае представлен маршрутизатор Redmi Gaming Router AX5400. Дизайн устройства вдохновлен гоночными автомобилями. Роутер оснащен подсветкой (16 миллионов цветов), которая полностью настраивается. Максимальная скорость передачи Wi-Fi достигает 5378 Мбит/с. Redmi Gaming Router AX5400 поддерживает технологию Wi-Fi 6 и сети Mesh. Маршрутизатор оснащен платформой Qualcomm с двухъядерным процессором, а также 8 ГБ оперативной памяти. По словам производителя, устройство способно подключить до 248 устройств.

Redmi Gaming Router AX5400 поступил в продажу в Китае по цене 95 долларов.
Комментарии и отзывы Redmi Gaming Router AX5400
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