Представлен напольный вентилятор Airmate Air Circulator Напольный вентилятор Airmate Air Circulator появился в продаже. Напольный вентилятор Airmate Air Circulator оснащен лопастями уникальной конструкции, которые обеспечивают мощный поток воздуха, не создавая большого шума. Уровень шума достигает 33 дБ. Напольный вентилятор Airmate Air Circulator оснащен лопастями уникальной конструкции, которые обеспечивают мощный поток воздуха, не создавая большого шума. Уровень шума достигает 33 дБ. Airmate Air Circulator имеет 12 скоростей с 4 режимами работы. Управлять новинкой можно с помощью сенсорного экрана или пульта дистанционного управления. Вентилятор на подставке также оснащен 12-часовым таймером с автоматическим отключением. Airmate Air Circulator имеет 12 скоростей с 4 режимами работы. Управлять новинкой можно с помощью сенсорного экрана или пульта дистанционного управления. Вентилятор на подставке также оснащен 12-часовым таймером с автоматическим отключением. Напольный Airmate Air Circulator позволяет изменять угол наклона вентилятора и направлять воздушный поток куда необходимо. Напольный Airmate Air Circulator позволяет изменять угол наклона вентилятора и направлять воздушный поток куда необходимо. Начальная стоимость устройства составляет 149 долларов. Начальная стоимость устройства составляет 149 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 09:28 . Продукт - Airmate Air Circulator

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Представлен напольный вентилятор Airmate Air Circulator…

Напольный вентилятор Airmate Air Circulator появился в продаже. … Напольный вентилятор Airmate Air Circulator появился в продаже. …