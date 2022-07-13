Представлен напольный вентилятор Airmate Air Circulator

Напольный вентилятор Airmate Air Circulator появился в продаже.

Напольный вентилятор Airmate Air Circulator оснащен лопастями уникальной конструкции, которые обеспечивают мощный поток воздуха, не создавая большого шума. Уровень шума достигает 33 дБ.

Airmate Air Circulator имеет 12 скоростей с 4 режимами работы. Управлять новинкой можно с помощью сенсорного экрана или пульта дистанционного управления. Вентилятор на подставке также оснащен 12-часовым таймером с автоматическим отключением.

Напольный Airmate Air Circulator позволяет изменять угол наклона вентилятора и направлять воздушный поток куда необходимо.

Начальная стоимость устройства составляет 149 долларов.

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