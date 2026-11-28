Представлен очиститель воды Xiaomi Mijia 3C 1000

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бытовой электроники проточным очистителем воды Mijia Water Purifier 3C 1000, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 100 долларов. Новинка характеризуется глубокой 11-ступенчатой системой фильтрации на базе двух картриджей (включая мембрану обратного осмоса с порами размером до 0,0001 мкм), высокой скоростью подачи чистой воды до 3,2 литра в минуту (стакан на 150 мл наполняется всего за 2,8 секунды), малошумным пятикамерным насосом, общим ресурсом очистки в 4000 литров, габаритами 127:420:310 мм для удобной установки под кухонную мойку, сроком службы полипропиленово-угольного блока PPC два года, а мембраны обратного осмоса – пять лет. По данным производителя, фильтрующая система способна удалять до 145 видов загрязнителей, задерживая 99,9% свинца и 99,8% кадмия.