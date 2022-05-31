Представлен самый современный автобетоносмеситель КамАЗ с кабиной К5

Новые автобетоносмесители с кабиной К5 имеют смесительный барабан объемом 10 и 12 куб. м, а также обладают повышенным уровнем комфорта и отвечают всем необходимым экостандартам. Бетономешалки КамАЗ оснащены экономичным 450-сильным дизельным двигателем, электропневматической тормозной системой (ЭБС), системой курсовой устойчивости (ЭСП) и противобуксовочной системой (АСР), а также современной мультимедийной системой, позволяющей водителю пользоваться навигацией и считывать информацию о состоянии тех или иных функций автомобиля.
В автомобилях используется привод смесительного барабана от двигателя шасси напрямую через коробку отбора мощности. Такая схема снижает собственную массу автобетоносмесителя, обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на шасси, а также значительно снижает эксплуатационные расходы.