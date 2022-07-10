Представлен стильный автоматический термопресс HTVRONT Auto Heat Press

HTVRONT представила в рамках Kickstarter стильный автоматический термопресс HTVRONT Auto Heat Press.

Устройство можно использовать для переноса оригинальных украшений и рисунков на футболки, скатерти и на другие поверхности. HTVRONT Auto Heat Press обеспечивает оптимальную и равномерную теплопередачу, что гарантирует точную передачу изображения на изделие. Термопресс оснащен технологией NTC, который контролирует и регулирует температуру нагревательной пластины. Автоматическое отключение через 10 минут бездействия, а нагрев до 160°C занимает до 4 минут, максимальная температура составляет 210°C.

Цена HTVRONT Auto Heat Press еще не объявлена.